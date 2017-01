La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/ene/2017 El Gobierno nacional anuncia hoy un acuerdo para Vaca Muerta







Tiene como objetivo reducir los costos de las operaciones en el yacimiento de petróleo y gas no convencional para atraer inversiones. Son medidas en sintonía con los reclamos de Rocca y Tenaris. (NA) El presidente Mauricio Macri encabezará hoy el acto en que se anunciará un acuerdo con empresarios y sindicatos del sector petrolero para agilizar el proceso de inversiones en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, una de las cuencas de petróleo y gas no convencional más grandes del mundo. Macri presentará desde las 9:15 en Casa de Gobierno, el acuerdo, que incluye a la provincia de Neuquén, para mejorar las condiciones de producción de ese yacimiento en el que están depositadas buena parte de las esperanzas argentinas en materia energética. Por este acuerdo, el Gobierno, empresarios y sindicatos firmarán cambios en el convenio laboral para bajar costos y atraer inversiones, al mismo tiempo que se oficializará un aumento en el precios de las naftas y la quita de retenciones a exportaciones de combustibles, confirmaron fuentes del Ministerio de Energía. También participará el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; quien junto a su par de Energía y el jefe de Gabinete, Marcos Peña; brindarán tras el acto una conferencia de prensa para explicar los alcances del acuerdo. Entre otros puntos, el convenio establecería la eliminación del pago extra de las denominadas "horas taxi", que es el tiempo de traslado entre los hogares de los trabajadores y los pozos. También se suprimiría el cese de actividades cuando el viento supera algunos límites, y la cantidad de personas en un equipo de perforación. De las negociaciones sobre el nuevo convenio participó Guillermo Pereyra, secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, La Pampa y Neuquén, quien este martes participará del acto. A cambio de la eliminación de esos puntos del convenio, el Gobierno asegura estabilidad laboral y, hacia delante, la promesa de inversiones que generarán más trabajo en el yacimiento. "Es el primer paso para salir a buscar inversiones. Vaca Muerta necesita plata en grandes cantidades, y esa plata no está en la Argentina: hay que salir a buscarla", se sinceró un empresario del sector. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, también estarán en el acto que encabezará Macri. La petrolera estatal posee la concesión de más de 12.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta.

El yacimiento neuquino de Vaca Muerta es una de las cuencas de petróleo y gas no convencional más grandes del mundo. En sintonía con los reclamos de Rocca "Argentina tiene una gran oportunidad en el desarrollo del gas en Vaca Muerta y también cuando se recupere el precio de petróleo, en el desarrollo de la perforación allí para la producción del petróleo. Es una gran oportunidad que tenemos y que podrá contribuir a la recuperación de Siderca a lo largo de los próximos dos años. Es un proyecto importantísimo para Argentina, pero es un proyecto a largo plazo, de dos, cinco, diez años, que no sólo dará una contribución a la matriz energética de Argentina, sino también a la economía del país". Así se expresaba el titular de Techint, Paolo Rocca, a mediados de 2015, durante la inauguración de la nueva etapa del barrio Siderca verde. Hacia fines de ese año, ampliaba que uno de los principales desafíos era "la situación gremial, los contratos y la productividad: hoy en el país operamos un equipo de perforación con 27 personas, en EE.UU. lo operan con 10, la productividad aquí es un tercio". Además indicaba que "el costo de un obrero de equipo de perforación está en alrededor de 80 mil dólares al año, frente a 30 mil en EE.UU., y del costo local el 40% son horas taxi, transporte hacia instalaciones pagadas en horas extras". En diciembre, Rocca volvió a referirse al tema en un programa de la señal TN: "Debería ser política de Estado el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta, como lo tiene que ser el desarrollo del campo y de otros sectores claves como la industria. Creo que la dimensión de lo que se puede hacer en Vaca Muerta es tal como para poder influenciar la dinámica del crecimiento del país. El país necesita crecer, es el reto fundamental para poder reducir la pobreza y asegurar la gobernabilidad". Hoy Macri anunciará medidas en esa línea.



El Gobierno nacional anuncia hoy un acuerdo para Vaca Muerta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: