La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/ene/2017 Ministerio de Trabajo:

Los dueños de Quipro fueron convocados a La Plata







Así se lo confirmaron al Sindicato Químico autoridades del Ministerio de Trabajo provincial. A fines de diciembre su titular, Marcelo Villegas, había tomado la posta en las negociaciones, luego de que no dieran resultados las encabezadas por la delegación ministerial local. El conflicto con Quipro ha entrado en un impasse luego de que el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, se comprometiera ante representantes del Sindicato Químico a tomar la posta en las negociaciones con los propietarios de la empresa. La semana pasada el número dos de la cartera provincial, Mariano Muñoz, estuvo en la ciudad y mantuvo una reunión informal con el secretario general del gremio, Norberto Lubo, confirmándole que el titular Quipro fue convocado a La Plata. Se esperan novedades entre los días 16 y 20. "El Ministerio nos pidió tiempo para trabajar tranquilo. Mientras tanto, seguimos con la guardia pasiva en las puertas de la planta", señaló Lubo en diálogo con La Auténtica Defensa, descartando por el momento nuevas medidas de fuerza. El conflicto con Quipro estalló en el mes de octubre, cuando la compañía despidió a sus últimos cuatro trabajadores de convenio sin indemnización y adeudándoles parte de los sueldos de mayo, junio, julio y agosto, y todo el de septiembre. Desde entonces, el Sindicato Químicos se movilizó en varias oportunidades a las delegaciones de Trabajo de Campana y Zárate; realizó quites de colaboración parciales en las empresas de la zona; y llegó a desplegar dos paros de 24 y 48 horas para presionar por una solución. Nada de esto logró que el delegado Trabajo sede Campana, el abellista Julio Amoroso, pudiera hacer que Quipro reconociera sus deudas. Su gestión fue muy criticada por la cúpula gremial. "Acá tiene que haber gente que decida, que tome decisiones, no puede ser que a esta altura de las circunstancias no se haya podido hacer cumplir la ley", comentaba hace unos meses Néstor Carrizo, tesorero del sindicato. Fue la doble jornada de huelga y la queja de las empresas químicas de la zona -perjudicadas por un conflicto en el que no están involucradas- que La Plata se vio forzada a intervenir. En sus manos está ahora la cuestión.

EL CONFLICTO COMENZÓ EN OCTUBRE. DESDE ENTONCES, LA EMPRESA NO HA TENIDO MOVIMIENTO Y SE HAN SUCEDIDO LAS PROTESTAS DEL SINDICATO QUÍMICO.



Ministerio de Trabajo:

Los dueños de Quipro fueron convocados a La Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: