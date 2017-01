La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/ene/2017 Un reclamo repetido:

Según indican, la causa es un cable de media tensión que "chicotea" contra un álamo. Vecinos del barrio San Jacinto están con "mucha bronca" porque sabiendo cuál es el problema del corte de luz que afecta al barrio no se hace nada para resolverlo. Cada día de lluvia o tormenta recibimos en nuestra redacción el llamado que denuncia que el barrio queda por varias horas sin luz a causa de un cable de media tensión que "chicotea contra un álamo que está a escasos metros de la plaza", lo que provocha chispazos y descargas. "El barrio queda hasta 12 horas sin suministro eléctrico", se quejan. Lo particular del caso es que, según cuentan los vecinos, la empresa de energía eléctrica envió tiempo atrás a contratistas a cortar los árboles y habiendo podado las ramas bajas, no tocaron el álamo, que es el principal problema.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

