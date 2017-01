La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/ene/2017 Villa Dálmine empezó ayer la parte más intensa de su pretemporada







El plantel trabajó en triple turno y quedó concentrado en Campana, donde seguirá entrenando de la misma forma hasta el sábado. El 21 de enero jugaría un amistoso frente al Zulia, equipo venezolano que participará de la Copa Libertadores. Con el objetivo de comenzar el semestre de la mejor manera para poder alcanzar la clasificación a la Copa Argentina, el plantel de Villa Dálmine inició ayer su semana más intensa de pretemporada. Fue con una jornada que se dividió en un triple turno entre el predio Héctor Fillopski, el gimnasio Muros y el estadio de Mitre y Puccini. A su vez, para poder completar esta serie de cinco días trabajando en tres turnos, los jugadores conducidos por Facundo Argüello están concentrados en el Hotel Plaza de nuestra ciudad. El cuerpo técnico apunta a trabajos muy intensos, de fuerza, precisión y velocidad. Y mucha pelota. Sí: estos días la redonda sigue girando muchos para los jugadores Violetas, especialmente en los trabajos que se realizan en el campo de juego del estadio. Y es que Villa Dálmine tiene un objetivo inmediato una vez que se reanude el fútbol del Nacional B: clasificar a la Copa Argentina. Para ello deberá terminar entre los 12 mejores de la primera rueda, que para el Violeta se cerrará con los partidos frente a Santamarina, Chacarita y Flandria. Por eso, pensando en llegar de la mejor manera a esos encuentros, el DT también planea diferentes amistosos. Uno de ellos sería internacional, frente al Zulia, equipo venezolano que disputará la próxima Copa Libertadores (el partido sería el 21 de enero en Campana). Antes no habría que descartar ensayos frente a otros conjuntos (como Banfield o Tigre) e incluso contra alguno de los locales que se preparan para afrontar el Torneo Federal C (Defensores de La Esperanza y Otamendi FC). En cuanto al plantel, el único refuerzo confirmado hasta el momento es el arquero Sebastián Blazquez, quien trabaja junto a sus nuevos compañeros desde el primer día de esta pretemporada. La segunda incorporación que podría realizar Villa Dálmine no tiene, por el momento, avances. Se busca un mediocampista por derecha, pero caídas las posibilidades de Federico Presedo y Cristian Mejía, desde el cuerpo técnico y la Comisión Directiva no muestran apuro. "No queremos ni hacer locuras ni traer por traer", se escucha en Mitre y Puccini al respecto. Así, los jugadores que trabajan bajo las órdenes de Facundo Argüello y su cuerpo técnico son: Sebastián Blázquez, Fernando Otarola y José Castellano (arqueros); Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Ángel Alonso, Luciano Recalde, Francisco Lavielle (juvenil), Lautaro Fórmica, Jorge Demaio y Federico Acosta (defensores); Horacio Falcón, Federico Recalde, Fabrizio Palma, Diego Núñez, Leonardo Cisnero, Gaspar Lezcano, Augusto Colaneri, Lucas Favalli, Pablo Ruiz y Jonathan Figueira (mediocampistas); Leonardo Carboni, Ezequiel Cérica, Brian Visser, Julián Cardellino, Juan Manuel Mazzocchi, Juan Cruz Vera Borda, Germán Águila (juvenil) y Marcos Salvaggio (delanteros).

EL VIOLETA LE APUNTA AL REINICIO DEL TORNEO.





POR LA TARDE, EN EL TERCER TURNO, EL PLANTEL TRABAJÓ EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI.



