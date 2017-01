La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/ene/2017 Otro cantlista también arremetió contra Raineri











"Es un soberbio y un panqueque", dijo el ex candidato a concejal Hugo "Chiqui" Martínez, quien fuera compañero de listas de Raineri en 2013. El excandidato a concejal Hugo "Chiqui" Martínez se sumó a las críticas al gerente de la UDAI-Anses Campana y concejal de Cambiemos, por el apartamiento de Axel Cantlon de su cargo como coordinador jurídico en el organismo previsional. "Quiero solidarizarme con Axel por el momento que está pasando, frente al apriete y persecución del PRO y aliados; porque Axel es una persona que siempre estaba a disposición del más humilde cuando lo necesitábamos", expresó. "No me extraña que Raineri se haya comportado de esa manera; porque es un soberbio y un panqueque", aseguró Martínez, quien fue parte de la lista que en 2013 llevó a Raineri al HCD junto con Norberto Bonola. El excandidato basó su consideraciones recordando que Raineri "en 2011 fue candidato a intendente de Binner; y en 2013 de Margarita Stolbizer". "Pero en cuanto los amarillos ofrecieron los puestitos no dudó en cambiarse de bando por unos manguitos de más; aunque Binner y Margarita nunca hayan aceptado acercarse al macrismo", sostuvo Martínez. "La verdad que ya conocemos muchos políticos así, con lo cual no nos sorprende. Lo más llamativo de todo es que, habiendo entrado en 2013 con nuestra ayuda, nunca nos haya dado alguna palabra de agradecimiento. Eso habla muy mal de él, porque todos tenemos defectos, pero agradecer a aquellos que te ayudaron es de una persona educada, y lamentablemente, Raineri eso no lo aprendió", añadió. "Raineri se olvida de la gente que lo ayudó a llegar a dónde está. Cuando yo pasé un momento difícil por un accidente de trabajo ni siquiera tuvo el gesto de saludarme cuando fui a la Anses. Eso habla muy mal de él", concluyó.

