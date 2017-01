Desde la Catedral de Pamplona parte el peregrino que ha pernoctado en el Albergue. A través de la calle Mayor del casco antiguo y después de bordear la ciudadela, enfila hacia la zona universitaria por la calle Fuente del Hierro. Se atraviesa el campus de la Universidad de Navarra, en el que se encuentra el puente de Azella donde según se dice medió la batalla en la que Carlomagno derrotó al rey moro Aigolando.

A 4.7 kilómetro de la salida, después de cruzar el ferrocarril y la autovía A-15, se llega a Zizur Menor, que se atraviesa rápidamente por su calle principal. El camino continúa en línea recta hacia el sur con dirección a la siguiente población que es Zariquiegui, pero antes se pasa por la abandonada iglesia y palacete de Guenduláin desde donde ya pueden verse los modernos molinos de viento generadores de energía eléctrica, en el Alto del Perdón.

Al cabo de una subida que demandará más de 50 minutos se llega al Alto del Perdón, donde la Asociación de Amigos del Camino de Navarra ha colocado un monumento al peregrino y desde este lugar, el caminante podrá disfrutar de una de las vistas más espectaculares de la ruta: Atrás Pamplona con la cordillera pirenaica de fondo y al frente la ondulada llanura con todos sus pueblos.

Comienza allí un descenso muy pronunciado, pedregoso y despoblado hasta llegar a Uterga, que se cruza para salir a una carretera de escaso tráfico que conduce a las poblaciones de Muruzabal y Óbanos.

Una vez en Óbanos, el peregrino deberá decidir entre desviarse 2 kilómetros a la izquierda para visitar la ermita de Santa Maria de Eunate, lugar solitario, muy atractivo y misterioso por la leyenda que la envuelve o tomar el camino que conduce directamente a Puente la Reina y cuya distancia es de sólo 2.3 kilómetros.

Al entrar en Puente la Reina, un monumento al peregrino señala el lugar de encuentro entre los que, antiguamente, procedían de Roncesvalles y los que venían de Somport. Se cuenta que además de unirse en el camino se fundían en un fuerte abrazo.



EL ALTO DEL PERDON Y LAS SINGULARES FIGURAS DE CHAPA





PUENTE DE LA REINA, ROMANICO QUE ATRAVIESA EL RIO ARGA

Pamplona: Los encierros y el lugar elegido de Hemingway

Pamplona es una ciudad muy atractiva y llena de vida. Seguramente lo que más popular la referencia es el festejo patronal de San Fermín (del 6 al 14 de Julio) donde se desarrollan los famosos "Encierros" callejeros, donde los jóvenes se encomiendan al santo y acompañan a los fornidos animales corriendo a la par hasta la monumental Plaza de toros.

Ernest Hemingway (1899-1961) llegó por primera vez a Pamplona, procedente de París, el 6 de julio 1923, recién iniciadas las fiestas de San Fermín. El ambiente de la ciudad y, en particular, el juego gratuito del hombre con el toro y con la muerte le impactaron tanto que la eligió como escenario de su primera novela de éxito "The Sun Also Rises" (Fiesta), publicada tres años después. El estadounidense regresaría a los Sanfermines en ocho ocasiones más, la última en 1959, cinco años después de obtener el premio Nobel de Literatura y dos años antes de poner fin a su vida en Ketchum (Idaho), precisamente en vísperas de San Fermín.

El gran escritor americano fue un heraldo universal de las fiestas de Pamplona. Su contribución fue decisiva para que unos festejos domésticos, apenas conocidos fuera de España, se convirtiesen en una de las citas festivas más famosas del mundo y centro de atracción desde entonces de miles y miles de turistas extranjeros, muchos de ellos seducidos por la pluma del autor de Fiesta.