Con los abuelos no: Malestar por pintadas en la Plaza España

La sede social de la Agrupación Abuelos de la Plaza España fue vandalizada por jóvenes que aparecen los fines de semana ni bien baja el sol. A veces llegan a ser más de medio centenar. "No han dejado nada sin pintar", denunciaron. Los abuelos piden más presencia policial y que intervenga el Director del Área de la Juventud, Iván Gómez. "Estamos acá todos los días, de lunes a sábado de 14 a 18. No nos quedamos más tarde porque tenemos miedo" dice Élida Ferreyra, presidenta de Los Abuelos de Plaza España, asociación sin fines de lucro que el último fin de semana sufrió la vandalización de su sede: todos los muros exteriores están grafiteados, e incluso se notan varias marcas en las aberturas, clara evidencia de intentos de intrusión. Acompañada por otros abuelos como Roberto González, Franco Momoli, Carolina Utelma, Nicola Furente, Sandro Sileoni, y María Pacheco, Élida explica que el de los grafitis no es un fenómeno nuevo, pero que "fue creciendo desde diciembre y el último fin de semana recrudeció". "No han dejado nada sin pintar. Incluso nos robaron un apoya tejo de las canchas, y también empezaron a pintar los bancos de la plaza", agrega. Una larga historia La Agrupación de Abuelos de la Plaza España nació por 1999, cuando lograron su sede y desde entonces es un lugar de encuentro donde al menos un centenar de adultos mayores se reúnen a pasar el rato jugando a todo tipo de juegos de mesa, al tradicional "Sapo", y organizando imperdibles campeonatos de Tejo. "Al principio éramos más, pero muchos se nos fueron de gira", aclara Nicola Furente. Además de tener una misión claramente terapéutica, la sede de Los Abuelos es un verdadero semillero de campeones provinciales: cada vez que participan representando a Campana en los Juegos Bonaerenses, se destacan en la mayoría de las disciplinas en las que compiten. La sede es pequeña, pero suficiente para sus actividades, que incluyen prender el fuego de la parrilla que contiene en su interior, o liberar interminables rondas de mate mientras juegan, charlan y se acompañan. La plaza España, por años olvidada y desinvertida, ya hace tiempo que recobró vida y es todo un hito de esparcimiento al aire libre en la ciudad. Los propios abuelos hicieron punta con los campeonatos de tejo, hay juegos infantiles, máquinas para ejercicio, la sede del Museo del Automóvil, e incluso es lugar de frecuente reunión y ensayo de la murga Carumbé. Por las buenas "Como los subsidios municipales salen en diciembre, pedimos uno para comprar pintura y emprolijar un poco tanta saña, pero no tuvimos suerte", relata Roberto González, mientras apura una ficha de dominó, y agrega: "Pero aunque pintemos, si no hay prevención, posiblemente nos vuelvan a ensuciar todo en poco tiempo". "Hemos visto hasta 60 chicos que vienen acá, cuando cae el sol. Vienen los viernes, sábados y domingos. Se juntan a rapear, lo cual no tienen nada de malo. Pero si nos arruinan las paredes, rompen cosas, o directamente nos quieren entrar eso ya es maldad y no nos gusta nada", explica Sandro Simeoni. "Yo hablé –dice la presidenta de Los Abuelos- con un par de agentes de la policía local, pero ellos se van exactamente cuando vienen ellos. Aparte, me dijeron que en su mayoría son menores de edad y no pueden hacer nada". Para colmo, en la plaza España hay una cámara de seguridad, pero la copa de un árbol que protege con su sombra la sede, impide cualquier registro. "Yo creo que necesitamos prevención, pero no sólo con presencia policial. El Director del Área de Juventud debería venir, tomar contacto con ellos y ver cómo puede canalizar sus inquietudes. No sé, por ahí les ofrece grabar un CD y los saca campeones de Rap, o les arma un Taller de Grafitti para que se puedan expresar como corresponde: pidiendo permiso antes de intervenir una pared que no les pertenece, y con la intención de crear algo de valor y no sólo garabateando a tontas y a locas. Qué sé yo... por las buenas, muchas veces se consiguen cosas impensadas. Por ahí, hasta vienen a tapar todo lo que nos hicieron y terminamos todos amigos. No nos vendría mal tener un montón de nietos del corazón", concluye Élida, mientras arranca el segundo "tereré" del caluroso martes. Nos prendemos y está riquísimo.

"No han dejado nada sin pintar. Incluso nos robaron un apoya tejo de las canchas, y también empezaron a pintar los bancos de la plaza", señaló Élida Ferreyra, la Presidenta de la agrupación.





No sólo aparecieron numerosas pintadas, también signos de intentos de intrusión en la sede de la Agrupación en la Plaza España





La Agrupación nació en 1999, con la sede. desde entonces es un lugar de encuentro para decenas y decenas de adultos mayores



Con los abuelos no: Malestar por pintadas en la Plaza España

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: