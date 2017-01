La Justicia cita a declarar por los incidentes del pasado 23 de diciembre en el HCD

El concejal Carlos Cazador, que estaba en uso de la palabra cuando comenzó el choque entre manifestantes de la Multisectorial, simpatizantes de Cambiemos y vecinos del barrio Santa Brígida, se presentará mañana a solicitud de la UFI Nº 1. El concejal Cazador confirmó ayer que fue citado por la Justicia a declarar sobre los incidentes que se registraron en la sesión del Concejo Deliberante el pasado 23 de diciembre. "En el día de la fecha he sido llamado a declarar por la Dra. Amoretti, la fiscal interviniente en el caso. Hay una denuncia presentada por la que me tengo que presentar el jueves a una audiencia para decir lo que yo vi", comentó ayer el edil vecinalista en su despacho en el primer piso del Palacio Municipal. Cazador recordó que en el momento en que comenzaron los disturbios el estaba haciendo uso de la palabra pero que, desde su lugar, no pudo observar en detalle los forcejeos que se deban en la puerta principal de acceso al recinto del HCD. No obstante, adelantó que afirmará ante la fiscalía que había personas incitando a agredirlo. "Por supuesto también tengo para aportar que en el griterío que había afuera, un señor arengaba al resto con un ´péguenle a Cazador y a Fraticelli´ (NdR: concejal del Frente para la Victoria), que hizo que algunos allegados míos se asustaran creyendo que realmente iban a venir a pegarme, cosa que no ocurrió", aseveró el edil. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la citación se da en el marco de la denuncia presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, con el objetivo de que se determine "si hubo accionar de patotas del oficialismo" en la dicha sesión, como en su momento denunció parte de la oposición. "Esta mañana me presenté en la Justicia aportando elementos de prueba para que se determine si efectivamente, como denuncia el FPV y sus aliados de izquierda y vecinalistas, hubo accionar de patotas del oficialismo en la última sesión. Me he presentado, he aportado toda la información que tengo a mi alcance para que la Justicia investigue", explicaba Roses el viernes 30 de diciembre al hacer pública su denuncia. Antes, la concejal del FPV Soledad Calle le había dejando un carpeta con -según consideró- "las imágenes de los violentos, de los patovicas, y sus vinculaciones políticas con algunos funcionarios". En la sesión de prórroga transcurrida en la mañana del 23, representantes de la Multisectorial que reclamaban por la continuidad de ABSA se vieron impedidos de entrar al Salón Blanco del HCD. Al forzar el ingreso, chocaron con militantes de Cambiemos e incluso con vecinos del barrio Santa Brígida que aguardaban el tratamiento del proyecto que cerraría su barrio. Golpes e insultos fueron acusados desde ambos bandos.

LOS INCIDENTES SE PRODUJERON DURANTE LA SESIÓN DE PRÓRROGA EN LA QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO 2017.



La Justicia cita a declarar por los incidentes del pasado 23 de diciembre en el HCD

