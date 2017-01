En el barrio 21 de Septiembre se hallaron conexiones de agua clandestinas que pasan por dentro de las zanjas y que, al estar mal realizadas, permiten el ingreso de agua servida a la cañería llevando a las viviendas agua con bichos y otros microorganismos. Desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitan a los vecinos que no generen conexiones clandestinas a la red de agua. "Las cañerías de agua potable deben estar alejadas de la zanja y enterradas", enfatizaron fuentes de Ambiente. Días atrás, personal de la Subsecretaría recorrió el 21 de Septiembre a raíz de una denuncia donde una vecina mencionaba que le salía agua de la canilla con bichos. A partir de allí se recorrió el barrio hasta el domicilio de la vecina denunciante observando en todos los trayectos conexiones precarias clandestinas de los vecinos, quienes se conectaron a la red de agua del barrio San Cayetano, lo que ocasiona una baja de presión en las líneas y que muchos vecinos se queden sin agua porque la capacidad del tanque fue dimensionado para los barrios existentes y su crecimiento, pero no estaba contemplada para el abastecimiento de un asentamiento nuevo. "Las cañerías de agua clandestinas efectuadas por los residentes del barrio 21 de Septiembre pasan por dentro de las zanjas y al estar mal realizado ingresa agua servida de la zanja a la cañería llevando a las viviendas agua con bichos y otros microorganismos propios del agua servida contenida en la zanja", explicaron desde la Subsecretaría Además – continuaron- hay vecinos que sus viviendas no cuentan con pozos ciegos o, al llenarse los mismos, bombean las aguas negras hacia la zanja quedando expuesta y pasa a ser un conducto propicio para la generación de vectores y enfermedades.

Advierten sobre los problemas que pueden generar conexiones clandestinas de agua

