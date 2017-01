Acuerdo para potenciar las inversiones en Vaca Muerta

Lo anunció ayer el presidente Macri. Contempla la reducción del personal involucrado por pozo y el fin de las horas extras. Desde el sindicato petrolero aseguran que no se trata de una "flexibilización". El acuerdo entre el Gobierno, gremios y petroleras anunciado ayer para potenciar las inversiones y la producción en el yacimiento Vaca Muerta incluye modificaciones en el convenio laboral con recorte de beneficios para empleados y una menor cantidad de operarios por pozo. El convenio incluirá a unos 1.200 trabajadores y el Sindicato de Petróleo y Gas Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa insistió en que lo firmado no establece "flexibilización laboral". En ese escenario, los principales puntos del acuerdo que el presidente Mauricio Macri consideró "histórico" son la redefinición de cantidad de operarios; eliminación de las denominadas "horas taxi"; implementación del turno nocturno; jornada laboral de ocho horas; anulación de dos días seguidos de descanso; reducción de las llamadas "horas viento" (pasan a contar solo en altura); y la operaciones coexistentes de diferentes empresas. Macri consideró que el acuerdo para mejorar la productividad de Vaca Muerta es un tipo de convenio laboral necesario "en todos los sectores de la Argentina", y prometió una "revolución de empleo". El jefe de Estado mostró así la voluntad que tiene el gobierno de trasladar este acuerdo a otras actividades productivas, con el fin de atraer inversiones. Macri prometió que su gestión pondrá en marcha una "revolución de empleo", al destacar el convenio con gremios petroleros y empresas para potenciar la producción de ese megayacimiento de petróleo y gas no convencional. Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaron hoy 1,47%, con el indicador Merval a 18.783,32 unidades, apuntaladas por YPF, que trepó 11,84%. Durante la décima rueda consecutiva con alzas, la plaza local registró fuertes incrementos luego de que el Gobierno diera a conocer el acuerdo con gremios petroleros y empresas del sector para potenciar la producción e inversión en Vaca Muerta. Las principales subas fueron registradas por YPF, con un 11,84%; Petrobras Argentina, con un 5,93%; y Pampa Energía, con un 4,85%.

Acuerdo para potenciar las inversiones en Vaca Muerta

