El equipo de Castración Municipal se trasladará en la mañana del jueves a barrio Sakura para continuar con la campaña de castraciones y colocación de vacuna antirrábica de Exaltación de la Cruz. El equipo se instalará en la entrada por ruta 6 del barrio desde las 8 de la mañana, donde se recibirá a perros y gatos, y todas las prestaciones serán gratuitas. Adelantaron miembros del equipo de profesionales que se cobrará un bono contribución de cincuenta pesos que se utiliza para aumentar la cantidad de fechas de los operativos mas allá de las previstas en el presupuesto municipal. El aporte de los vecinos ha permitido no solo que se agreguen mas fechas, a las estipuladas por el municipio, sino que se continuó con los arreglos de la casilla de operaciones con pintura y mantenimiento. Les recordamos a quienes asistan, que sus mascotas deben tener un ayuno de al menos 8 horas de sólido, y si hace mucho calor sólo de 4 horas de líquido. También se vacunara contra la rabia para aquellos que no tienen la vacuna anual al día. Pedimos que asistan los propietarios de las mascotas con una tela o manta para cuando entregamos al animal puedan envolverlo, y con elementos que le aseguren tolerar la espera de la intervención de su mascota en las mejores condiciones para que usted esté tranquilo, así su mascota también lo estará, y no se alterará por la intervención que recibirá. Los esperamos, ya que elegimos lugares con sombra para su comodidad y la de su mascota.



Exaltación de la Cruz:

El jueves continúa la campaña de castración en Sakura

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: