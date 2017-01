Por ahora, sin casos de Dengue La directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi, y la jefa de Epidemiología del Hospital Municipal, Eleonora Penovi, informaron que hasta el momento no se registró ningún caso sospechoso de Dengue en la ciudad. "Dado que hay muchas personas que en esta época viajan al norte del país y hay un movimiento constante de gente, lo esperable es que a partir del febrero pueda comenzar a aparecer algún caso", señaló Penovi. A su vez, dieron detalles de los síntomas y modo de transmisión del Dengue, y brindaron una serie de recomendaciones. "Esta enfermedad no lleva un tratamiento preventivo. Por esa razón, se puede evitar esta enfermedad si controlamos la higiene del domicilio y evitamos los cúmulos de sectores húmedos que son propicios para la crianza del mosquito", explicó Acciardi. Clases gratis de folklore El profesor José Basconsello, director del Ballet Eluney, dictará clases gratis de danzas folklóricas para chicos y chicas de 4 a 13 años. Los interesados pueden consultar o inscribirse al teléfono (03489) 428723 o al WhatsApp 3489-510843. También pueden acercarse este jueves a las 19 horas a la plaza 1º de mayo o el martes a las 19.30 al Club Estrella del Este (Sivori 250). Anses: beneficiarios que cobran hoy La Anses informan que hoy 11 de enero, cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la suma de $6432 y sus documentos terminan en 4; y los titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 1. MAS NOTICIAS BREVES: 30 años de enfermería

