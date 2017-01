La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/ene/2017 Brindan detalles del funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad







Integra las denuncias al 911 y las cámaras del CIMOPU, lectores de patentes y corredor seguro, con los patrullajes de las fuerzas policiales, lo que permite tener un mapa del delito en tiempo real. El secretario de Prevención Ciudadana, Abel Milano, aseguró que la plataforma ha dado "resultados formidables" y que los hechos de inseguridad se han reducido en los últimos meses. El Secretario de Prevención Ciudadana, Abel Milano, presentó ante la prensa el Sistema Integral de Seguridad municipal, la última herramienta del Gobierno para reducir la delincuencia en la ciudad. La convocatoria a los periodistas locales se dio en el marco de la difusión que la gestión Abella intenta darle a la plataforma (días atrás ya la habían conocido la fiscal general Liliana Maero e integrantes de todos los bloques políticos del Concejo Deliberante), que el Municipio considera el estado del arte en materia del combate contra el delito. El sistema integra las denuncias al 911 y el funcionamiento de las cámaras del CIMOPU, de los nuevos lectores de patente y del corredor seguro, junto al patrullaje constante de las policías Local y bonaerense. Toda la información es plasmada en mapas que dibujan la imagen del delito en Campana en tiempo real. Con 167 cámaras, seis lectores de patente y el domo móvil, pocos son los lugares públicos que al Estado le resta por vigilar, en especial dentro del casco urbano del partido. "Queremos romper el mito de que las cámaras no funcionan y los patrulleros no recorren", aseguró Milano, quien hasta se dio el lujo de mostrar el funcionamiento de las flamantes herramientas con situaciones en vivo. El secretario se mostró orgulloso de lo que su departamento ha logrado desde que asumió el control: un sistema que permite no solo responder ante una emergencia cada vez más rápido -hoy el promedio local está dos minutos treinta segundos por debajo del regional- sino también tomar su conjunto, analizarlo, generar estadísticas e implementar estrategias para evitar su repetición. Señaló que la plataforma ha brindado "resultados formidables", contribuyendo a reducir los hechos de inseguridad en los últimos meses, y destacó la supervisión que permite sobre los recursos de prevención disponibles, tales como las fuerzas policiales. En ese sentido, demostró cómo el Sistema Integral de Seguridad puede monitorear el patrullaje en todas las calles de la ciudad, ver la frecuencia de paso de cada móvil, las zonas que restan por controlar y hasta el recorrido preciso de cada vehículo, los cuales están equipados con unidades de rastreo por GPS. "La subdivisión de las cuadrillas ha mejorado muchísimo el tiempo de respuesta", remarcó asimismo Milano. Pero para el funcionario abellista no todo es tecnología. Con la idea de comprometer a los vecinos y tener datos acabados de la seguridad local, su Secretaría está trabajando con el Ministerio Público Fiscal para que la propia Policía sea capaz de tomar las denuncias en el lugar del hecho. El mecanismo consiste en una planilla que el agente llenará en el campo y que luego podrá judicializarse, pasando a ser -eventualmente- el disparador de una investigación penal. Una herramienta semejante representó a mitad de año la introducción de los Buzón Vida que, según el secretario, han llevado a allanamientos por causas de venta minorista de drogas. Milano remarcó que la plataforma en su primera etapa posibilitó "el diagnóstico de lo que pasa a partir de una visión más acabada del delito en tiempo real", lo que provocó que su Secretaría efectuara "ajustes" para fortalecer su accionar. Sin embargo, llamó a "seguir mejorando" el sistema porque "el que hoy no puede delinquir, está buscando otra manera de hacerlo mañana".

El Secretario de Prevención Ciudadana confirmó que el costo de cada cámara de vigilancia bajo el contrato de Global View –heredado de la era Giroldi- es de 5 mil pesos mensuales, por lo que sostuvo como "conveniente" que en un futuro el Municipio pueda hacerse de su propiedad. Al mismo tiempo, adelantó que está planeado incorporar 50 unidades de videovigilancia más en corto plazo, aunque serían equipos de la ciudad. El software de gestión de la plataforma –provisto por la empresa Softlex- también fue adquirido de manera definitiva por el Estado local. Para el 2017, el presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención Ciudadana asciende a los $132.635.366, el tercero entre las áreas administrativas del Ejecutivo municipal detrás de las carteras de Obras Públicas y Salud.

