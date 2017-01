La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/ene/2017 Principio de acuerdo con los manteros desalojados de Once





(NA) Los manteros desalojados de Once llegaron este miércoles a un principio de acuerdo con autoridades del Gobierno comunal, aunque el corte de la avenida Pueyrredón se mantenía por la noche en el marco de un conflicto de más de un día y medio de duración. Representantes de los vendedores ambulantes anunciaron que se habían puesto de acuerdo con los funcionarios de la Ciudad al salir de la última reunión que mantuvieron en la sede del Ministerio de Trabajo porteño, cuyas autoridades exigieron la liberación de las veredas. Uno de los voceros del grupo, llamado Rodrigo y apodado "El Chipi", confirmó que la propuesta que les alcanzaron es la de trasladarse a dos galpones, uno ubicado entre La Rioja y la avenida Rivadavia, y otro en Ecuador y Bartolomé Mitre, ambos en la misma zona de Once. Paralelamente, el Gobierno porteño realizará un censo para registrar a todos los vendedores ambulantes que trabajen en el lugar y que ingresarán así a un sistema de monotributo social. La propuesta también incluye una capacitación a los trabajadores callejeros por parte de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que a su vez abonaría a los interesados dos salarios mínimos (unos 12.000 pesos) a modo de subsidio para que puedan realizar ese aprendizaje de dos meses de duración, según se informó a la prensa. Más temprano, una parte de los manteros había rechazado el traslado y exigía que le permitieran vender su mercadería en la Plaza Miserere, a unos metros de donde fueron desalojados, algo que había sido desestimado por el Ministerio de Trabajo. A este reclamo se le sumaron varios vendedores de origen africano que también comercializan en la zona de Once y no aceptaban el censo para ingresar al monotributo social.

