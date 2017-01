La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/ene/2017 Villa Dálmine continúa con su semana más intensa de trabajo







El plantel sigue concentrado en nuestra ciudad y trabajando en triple turno, "con los jugadores respondiendo de la mejor manera", según contó el DT Facundo Argüello, quien espera por la llegada de un mediocampista "con ida y vuelta por el sector derecho". Desde el lunes y hasta mañana viernes inclusive, el plantel de Villa Dálmine está desarrollando la parte más intensa de su pretemporada con vistas al reinicio del campeonato del Nacional B, pautado en principio para el 28 de enero, aunque los problemas en AFA y la demora en los pagos a los clubes terminarían obligando a posponer ese arranque. Mientras, los jugadores Violeta siguen concentrados en Campana y entrenan en triple turno esta semana, con una primera práctica que se desarrolla en el predio Héctor Fillopski de Ruta 6; una segunda tanda de trabajos físicos que se concreta en el gimnasio Muros; y luego, por la tarde, tras la siesta, un entrenamiento con ejercicios tácticos y técnicos en el estadio de Mitre y Puccini. "Estamos muy bien, trabajando en triple turno, con mucha intensidad, pero con los jugadores respondiendo de la mejor manera", contó el DT Facundo Argüello en declaraciones a Radio City Campana. A su vez, también se refirió a la posibilidad de que se demore el reinicio del torneo: "Cuanto mejor tiempo haya para prepararse, mejor. Pero también sucede que los jugadores, después de tanto entrenamiento, quieren empezar la competencia. Así que veremos cómo vamos a ir manejando eso". Por lo pronto, el cuerpo técnico sigue con lo planificado inicialmente, e incluso ya le dio minutos de fútbol al plantel: "Fútbol hacemos todos los días. Nuestra metodología de trabajo es terminar siempre estas jornadas de triple turno con diez o quince minutos de fútbol, achicando la cancha a veces, jugando a uno o dos toques, para tratar de llegar también de la mejor manera a los amistosos que pensamos hacer la semana próxima", detalló. En cuanto a los refuerzos, el entrenador destacó la llegada del arquero Sebastián Blázquez, el elegido para cubrir la vacante que dejó Carlos Kletnicki: "Entre las que manejábamos, era la opción que más nos gustaba dentro del cuerpo técnico. Lo conozco bien, desde hace mucho tiempo y sé cómo es como profesional y como persona. Se trata de un arquero con experiencia, que venía atajando, que sale, que juega bien con los pies. Es lo que queríamos nosotros y se adaptó de manera excelente al grupo y al trabajo. Después veremos si él o Fernando Otarola inician el torneo". Además, en cuanto a refuerzos, Argüello explicó que Villa Dálmine todavía no tiene confirmación respecto a la posibilidad de incorporar un tercer jugador por la lesión del uruguayo Mauricio Alonso (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla), pero remarcó que la prioridad es buscar un mediocampista por derecha. "Es lo que estamos necesitando, un volante con ida y vuelta por el sector derecho. Estamos barajando algunos nombres y esperaremos a ver qué sale", señaló, al tiempo que confirmó que, para esa posición, no se pudo arreglar ni con Federico Presedo (Fénix no accedió a desprenderse del pase) ni con el colombiano Cristian Mejía (pasó a la Primera División del fútbol de Chile). "Estamos tranquilos con el plantel que tenemos. Si se suma algún jugador más, será bienvenido, pero estamos muy contentos con los futbolistas que tenemos", concluyó Argüello en ese sentido.

UN PASAJE DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS REALIZADOS AYER POR LA TARDE EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI. EL NUEVO CUERPO TÉCNICO Con el regreso "full time" de Walter Marchesi a la Coordinación de las Divisiones Juveniles, el cuerpo técnico de Villa Dálmine quedó encabezado por Facundo Argüello (Director Técnico), quien sumó a Adrián Fernández (ayudante de campo) al grupo de trabajo. Luego siguen los mismos profesionales: Martín Piñeyro (ayudante de campo), Cristian Sánchez y Matías Nicoletti (preparadores físicos) y Matías Caminos (entrenador de arqueros). "Nosotros somos del grupo de trabajo de Walter. Lo consulto mucho, habló con él casi todos los días. Estoy muy agradecido porque él me trajo al club y ahora junto a la Comisión Directiva me dio esta oportunidad", señaló Argüello respecto a la transición que se dio en la conducción técnica Violeta.

