Miedo al agua de la canilla: También en Las Acacias

NOTICIA RELACIONADA: Vivir con miedo al agua de la canilla El lunes 9 de enero, Rosalía Olivera, Echeverría al 1000 de Las Acacias, vio salir un líquido turbio por la canilla de su cocina, que ABSA le cobra como agua potable. En su casa viven 5 adultos y 2 menores. Rosalía explica que no tienen tanque de agua, y se abastecen directamente de la red. "Nosotros tratamos de no tomar el agua de la canilla porque es puro cloro y sarro. Ese día hubo tormenta y se cortó la luz. Cuando volvió, el agua salió así. Pero esto no es de ahora, varias veces ha salido turbia y hasta con restos de verdín flotando… un asco. Pero no es mi casa. En todo el barrio el agua es intomable".

Agua con problemas, también en Las Acacias

