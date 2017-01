La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/ene/2017 Omar Pepe compartió una práctica de Otamendi FC







El ex DT de Villa Dálmine y Puerto Nuevo se acercó a colaborar en una de las jornadas de preparación para el Federal C. En la continuidad de su preparación para afrontar el Torneo Federal C, Otamendi FC contó días atrás con una visita especial: la del entrenador Omar Pepe, quien se acercó a colaborar con el grupo de jugadores que ajusta detalles de cara al debut del 5 de febrero frente a Defensores de La Esperanza. El ex DT de Villa Dálmine y Puerto Nuevo brindó una charla ante los futbolistas y luego encabezó trabajos técnicos y tácticos que llevaron adelante los jugadores. "Estoy contento por la invitación de Javier Magua. Salió un lindo entrenamiento con los muchachos", le contó posteriormente al sitio Solo Ascenso. "El Federal C es muy complicado, es muy largo y a Otamendi FC le tocó una zona bastante dificil. Hoy los jugadores le pusieron muchas ganas al entrenamiento y ojala tengan la suerte suficiente para poder pasar de fase", deseó Pepe. En esta primera etapa del certamen, Otamendi compartirá grupo junto a Defensores de La Esperanza y Belgrano y Sarmiento de Zárate. Y para tratar de poder superar esta instancia sigue reforzando su plantel, dado que en las últimas horas se incorporó Santiago Bonora, jugador surgido en Villa Dálmine que también registra un paso por Fénix.

