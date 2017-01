La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/ene/2017 El Camino de Santiago Francés:

Etapa 6; Estella - Los Arcos (21.8 Km)







Partimos de Estella y la primera población que se encuentra, tras pasar por una estación de servicio y tomar una pista de tierra, es Ayegui y a su salida se plantean dos opciones: la primera sigue recta hasta Azqueta. La segunda a la izquierda nos lleva al Monasterio de Irache. El peregrino no debe dudarlo, pues no pasar por la única fuente en el mundo que da vino (gratis) en vez de agua y visitar el monasterio de Irache, casi se podría considerar un pecado. Luego de un par de tragos de buen vino tinto, continuar el camino durante una hora, después de cruzar la carretera a la salida de Irache, por una ruta algo pedregosa, se llega a Azqueta: Pequeño pueblo que no ofrece servicios, una hermosa fuente de agua fresca y unos bancos en la plaza, conforman un excelente lugar para el descanso. Después de pasar por una explotación ganadera y atravesar unas viñas, se llega a la fuente medieval del siglo XIII con un doble arco de medio punto, también conocida como la fuente "de los moros". Aconsejamos al caminante que descanse y se refresque en esta fuente y que en Villamayor de Monjardín, que se encuentra al alcance de la mano, se provea de agua. Una larga caminata de tres horas por monótonos senderos con la única compañía del silencio y la soledad, esperan al peregrino en esta larga travesía para llegar a Los Arcos. No se ve el pueblo de Los Arcos hasta que se está encima de él, detrás de una colina. Arribará por la parte trasera y la fuente que a la entrada nos recibe es como una bendición del cielo, pocos peregrinos pasan sin refrescarse en ella y recuperar un poco el aliento. Hay que destacar que a la salida de Irache el GR-65 o Camino de Santiago se bifurca por Azqueta o por Luquin, esta variante es algo más corta y está perfectamente señalizada. Este Camino discurre por la falda de Montejurra y buena parte por el bosque, con magníficas vistas panorámicas. Luquin ofrece diversos servicios.

Peregrino Si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad de este gran vino hecha un trago y brinda por la felicidad.





La bodega Irache ofrece al Peregrino agua y vino gratuito. ESTELLA, LA PEQUEÑA TOLEDO Estella, popularmente llamada "la pequeña Toledo", ofrece a los peregrinos unas cuantas joyas medievales como la Iglesia de San Pedro de la Rúa, del siglo XII, que posee un bellísimo Claustro donde se encuentra el capitel de columnas torcidas; la iglesia de San Miguel, siglo XII, con su maravillosa portada de estilo románico tardío; la del Santo Sepulcro, siglo XII, también con un ábside románico y su fachada principal ya gótica; la de San Juan Bautista, siglo XII; la de San Pedro de Lizarra, de estilo gótico; y el Palacio de los Reyes, siglo XII.

Hermita Románica de San Miguel del Siglo XI.



