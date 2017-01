La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/ene/2017 Héctor Segovia: Campanense, tradicional y artesano

”Me siento acompañado por el vecindario”







"La esquina del mate" es un hito de la ciudad de Campana digno de conocer. La Auténtica Defensa mantuvo una charla distendida con Héctor Segovia, que vive hace más de 30 años en el Barrio Sarmiento La esquina de Del Pino y Necochea, es límite de dos barrios, Sarmiento y Del Pino. Es aquí donde desde hace algunos años se encuentra el famoso "Monumento al Mate" de Campana. Detrás de él hay una historia de un artesano que vive la vida de manera simple, bohemia y que todo lo hace "a pulmón", tal sus propias palabras. Héctor Segovia (el "Raro", como le dicen cariñosamente en el barrio) tiene 55 años y hace más de 30 que vive allí en esa casa. "Soy artesano de toda la vida. De mi infancia tengo el recuerdo de mi abuelo, que tenía un carro y era ciruja. Yo salía con él y le arreglaba las cosas". A los 24 años estudió tornería en Capital Federal. Reconoce que "eso lo ayudó" a mejorar sus artesanías. Luego pasó por la Escuela de Arte de nuestra ciudad, si bien no terminó la carrera, durante esos tres años fue donde se hizo compañero y amigo de mucha gente, entre ellas Mónica González, quien vive en el mismo barrio y que nos acompañó en la charla. "Siempre me gustó su manera de manejarse en la vida, con humildad y nobleza. Es muy buena persona, eso es lo que la gente más se lleva y destaca. Él puede vivir con la puerta abierta, toda la gente del barrio lo respeta". En cuanto a su actividad comenta Mónica: "Se dedica hacer artesanías, cuando a la gente no le sirve algo ahí entra el reciclado y se prende la creatividad. Me entretengo con él un montón, haciendo estas cosas, ingeniándonos. Donde los demás no ven el uso, nosotros le damos una re significación. Si a los chicos le enseñas en la escuela y lo implementas, se entusiasman y te imitan. Me encanta que a Héctor lo valoren por sus logros, como persona y como artista", explica. Gracias al locutor radial Sergio Vique (campero si los hay!) y la imagen del simbólico mate que el subió en su muro de Facebook (que La Autentica Defensa compartió en las redes sociales) la esquina se hizo "popular". Segovia se muestra feliz y expresa "lo más lindo es que la gente vea libremente la obra, que está en la calle a la vista de todos. Cuando veo que reconocen mi esfuerzo, me siento acompañado por el vecindario". El mate no se logró de un día para otro; llevó su tiempo. Estuvo por momentos detenida la obra por cuestiones personales; pero hace cinco años que está pintado de color verde. Es un trabajo hecho de hormigón, con la bombilla de acero inoxidable. El armazón está colocado sobre un caño de desagüe (de los grandes). La bombilla pasó por cinco talleres, "uno que lo aplastó, otro que la dobló, otro que la soldó. Es un caño que me dio un reducidor de chatarra, acero inoxidable", comenta. Hector cuenta que en un momento autoridades de Cultura quisieron trasladarlo, pero que los vecinos y él mismo se negaron porque "sino no se expande la ciudad". La esquina hoy está identificada con un cartel pintado de color cereza por él, tiene un hongo colorido, la casa está decorada con una guarda pampa de colores patrios celeste y blanco con un isotipo de un caballo en la entrada y una tranquera que nos transporta a un casco de estancia. El "Monumento al Mate" corona la obra. Sin embargo Segovia reconoce "faltaría más difusión de este lugar. Hace poco (quien sabe guiados por quién) vinieron Filipinos y me compraron artesanías que hago en casa, también gente de Turquía y algunos españoles. Sin embargo muchos en la ciudad no lo conocen". Al "Raro" Segovia suele verselo en el kiosco de la plaza 1ro de Mayo. Allí, según nos cuenta: "Voy cuando necesito compañía. Voy a cebar mates y charlo con la gente. Me río, cuento chistes. Es un lugar de amigos donde me siento muy bien". Héctor quiere que el tiempo no borre la esencia de su trabajo. "Campana es tan linda... Vas a otros pueblos y no encontras la belleza que tiene este lugar. Es un clásico ir a la plaza, pero hay que intentar ampliar el paseo hacia los barrios. Humildemente y para la cultura popular, este es mi granito de arena que yo quiero aportar".

EL ARTESANO HECTOR SEGOVIA, SOBRE LA TRANQUERA QUE DEMARCA EL TERRENO DE SU PROPIEDAD, POSA PARA LA FOTO. DE FONDO EL "MONUMENTO AL MATE"

CEMENTO Y ACERO INOXIDABLE SON LOS MATERIALES DEL "MONUMENTO AL MATE" CAMPANENSE





COLOR FUCSIA, EL CARTEL DEL CRUCE DE ESQUINAS FUE REPINTADO PROLIJAMENTE POR SEGOVIA



