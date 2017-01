La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/ene/2017 Clausuran un depósito y parador de camiones







La Dirección de Habilitaciones del Municipio intervino en el predio ubicado sobre Colectora Norte, tras varias denuncias de vecinos. El lugar no contaba con habilitación y tenía graves faltas de seguridad. Allí incluso se reabastecían de combustible los vehículos, sin autorización. Personal de la Dirección de Habilitaciones del Municipio clausuró este miércoles un predio donde funcionaba un depósito y parador de camiones, ubicado sobre Colectora Norte y Tierra del Fuego, por una serie de importantes irregularidades. El lugar, denominado "Transportes Morano", tenía la habilitación provisoria vencida, y según explicó el director general de Habilitaciones, Marcelo Perich, presentaba "graves faltas de seguridad". Entre las mismas, la empresa carecía de las auditorías de hermeticidad de tanques de combustibles, siendo un lugar donde los vehículos se reabastecían del mismo. En este sentido, los agentes hallaron que el piso no se encontraba correctamente consolidado para este tipo de tareas, notando además un déficit de contenciones para el combustible que pueda caer, e incluso fueron detectados bidones con gasoil sobre el playón de movimiento, y en lugares no aptos para almacenamiento. Además, poseía tanques subterráneos para proveer de combustible a los camiones de su flota que no cumplían con ninguna norma de seguridad. Sobre el predio recaían a su vez varias denuncias vecinales, advirtiendo acerca de la peligrosidad de las maniobras allí efectuadas. Previo a la clausura efectuada este miércoles, la Subsecretaria de Ambiente había hecho actuaciones, intimado a la empresa pero ésta no había dado cumplimiento a lo solicitado. Además, fueron señaladas deficiencias en materia de señalización, electricidad y seguridad en general. "El predio no tiene alambrado perimetral, ni cartel de salida ni aviso sonoro; normas con las que debe cumplir todo estacionamiento de camiones", detalló Perich. La causa pasó al Juzgado de Faltas de turno, el cual esperará que la empresa adopte las medidas necesarias solicitadas para levantar la clausura.

