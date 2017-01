Choque entre un Renault Kangoo y una moto 110

Ocurrió en el cruce de Urquiza y Matheu. La moto por falta de documentación fue secuestrada hasta su regularización.

Un choque simple, sin heridos, aunque el riesgo siempre es impredecible. Mientas el Renault Kangoo circulaba por Matheu la moto 110 sin plásticos ni faro lo hacía por la calle Urquiza.

Producto del choque solo causó daños materiales. Ingresó el aviso por el 911 y se hizo presente el movil 49302 de Comando Patrulla mediando el intercambio de datos.

No fue necesaria la intervención de Bomberos porque no hubo ningún herido. Si bien la moto no arrojó pedido de captura al cursar los numeros de dominio, cuadro y motor los agentes de tránsito llegaron al lugar solicitando la documentación y por falta de la misma realizaron el secuestro del rodado hasta su regularización presentando los papeles correspondientes.

Como en cada intervención recordaron la importancia del uso de casco, el cumplimiento de esta normativa es para proteger la vida del motociclista.