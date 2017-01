Aprovechando el momento, SUPA Campana abrió una delegación en Lima

P U B L I C





"Creo que es el momento justo en todos los términos y ámbitos", afirmó Gustavo Rodríguez, secretario general del gremio, en referencia a las denuncias contra la cúpula dirigencial del SUPA Bajo Paraná. Adelantó que buscarán extender el convenio de trabajo de Campana a todo el corredor portuario regional. Aprovechando el cimbronazo que han provocado en el sector las denuncias contra la cúpula dirigencial del SUPA Bajo Paraná, el SUPA Campana cumplió ayer un viejo anhelo: desembarcó oficialmente en la localidad de Lima con una delegación propia. "Creo que es el momento justo en todos los términos y ámbitos", afirmó Gustavo Rodriguez, secretario general del gremio local, en diálogo con los medios. Rodriguez no se refería a otra cosa que las acusaciones y presentaciones judiciales que se han hecho en contra de Héctor "Piru" Rojas, el hombre fuerte del SUPA Bajo Paraná (de accionar en Zárate y Lima), quien fue acusado de actividades ilegales por su ex número dos sindical, Cristian Raúl Casas. Las declaraciones de Casas –quien volvió a ratificarlas hace dos días en una entrevista con Canal 15- abrieron la puerta para que SUPA Campana, enfrentado con su homólogo zarateño, expandiera su área de influencia. Su objetivo, señaló Rodriguez, es mejorar las condiciones laborales en los puertos limeños. "Colocamos una semilla para que pueda germinar, crecer y generar condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de Lima", expresó el secretario general. "Cuando (las denuncias de Casas) las hacíamos nosotros y hablábamos de un relación carnal entre el poder político, el empresario y el de las mafias, no estábamos errados. Todo eso impedía que pudiésemos anclar en esta zona", añadió. Sin embargo, el gremialista aseguró que los trabajadores "están cansados" y lamentó que desde el gremio hegemónico de la zona los hayan "apretado para que no estuviesen presentes en la inauguración". "Demuestra a las claras cuál es la política de algunos sectores que todos conocemos y repudiamos", remarcó. Al mismo tiempo, subrayó que la meta de SUPA Campana es "un corredor portuario con un convenio colectivo único" que sea "representativo de la clase trabajadora portuaria". "Nosotros consideramos que los portuarios se tienen que jubilar a los 52 años y 6 meses; y los estibadores güincheros, a los 55. Porque está el decreto 5912/72 que nos habilita a hacerlo", afirmó. También cargó contra la extensión de la jornada laboral en Lima (de 8, 12 y 16 horas, según indicó), más extensa que las de Campana, que cuenta con un régimen de 6. "Acá cobran $570 por 8 horas; $970 por 12. Y en negro. En Campana por 6 horas cobramos $700 como mínimo. Tenemos una gran diferencia. Las asimetrías en las relaciones laborales en este sector… los compañeros están a la buena de Dios", consideró. "Si están todos relacionados y pertenecen a la misma runfla: ¿qué defensa de los trabajadores van a hacer estos muchachos? Si acá lo único que han hecho es enriquecerse violentando los derechos de la clase trabajadora", fustigó Rodríguez contra los dirigentes de SUPA Bajo Paraná. Además advirtió que su gremio defenderá a los trabajadores que sean despedidos por haber participado de la apertura de la delegación ayer, tanto "en el ámbito físico, en el ámbito penal y en el ámbito del Ministerio de Trabajo". Y adelantó que, tras la organización inicial, les presentarán a las portuarias el convenio colectivo del SUPA Campana a firmar para todo el corredor. Decenas de trabajadores acompañaron la inauguración de la delegación este jueves por la tarde en la esquina de las calles 10 y 13. Se colocó en la entrada un cartel definiendo a la entidad como "SUPA Campana – Zárate – Lima" "La necesidad de los trabajadores hoy es sentirse dignos", comentó Osmar Villalba, operario del puerto Delta Dock. Villalba lamentó que mucha del personal que trabaja en la costa limeña sea de "afuera" cuando "acá hay muchos desocupados", tildado de "precario" el convenio existente con "51 horas semanales de lunes a sábado". "Queremos la representación de SUPA Campana, no otra. Me echaron y solo con la ayuda de ellos pude volver a entrar. El otro sindicato me empujó para afuera", aseguró. "Son empresarios, no son gremialistas", señaló sobre los dirigentes de su exsindicato. Brian Ocampo hoy está sin trabajo pero "contento" de la llegada del gremio local a su Lima. "Ojalá que dure. Vamos a estar siempre juntos", aseveró. También arremetió contra los sindicalistas de SUPA Bajo Paraná, al sostener que "se llenaron gracias a las costillas" de las familias limeñas. Una acusación que, resaltó, no lo atemoriza. "No hay temor, no tenemos miedo. Necesitábamos un apoyo y ahora lo tenemos", dijo.

Aprovechando el momento, SUPA Campana abrió una delegación en Lima

