La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/ene/2017 Villa Dálmine no podría sumar refuerzos para este semestre

AFA entregó un listado con los clubes habilitados para incorporar jugadores, el Violeta no figura







No figura en la nómina difundida ayer por AFA de los clubes habilitados, que no poseen deudas pendientes con esa asociación Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer una nómina de los equipos que si "pueden incorporar jugadores al 12/01/2017", entre los que no figura Villa Dálmine, entre los clubes del Nacional B. El comunicado dice "El Comité de Regularización informa cuáles son los clubes que pueden incorporar jugadores al 12/01/2017, por no registrar deuda con AFA o tener saldo a favor en el club". Y aparece un listado agrupado por divisional, donde "el Viola" no aparece entre los del Nacional B. Lo paradigmático del asunto es que AFA mantiene deudas (importantes) con todos los clubes afiliados, lo que sería un sinsentido o directamente una provocación me-diática, una "mancha más al tigre" que marca el desorden y la improvisación de la entidad que coordina y representa a todos los clubes de fútbol de la República Argentina. Si la intención es generar polémicas, sin duda esto dará mucho qué hablar; aunque se especula que esta operación mediática sea un "empujoncito" más del gobierno para que los clubes de fútbol se transformen en Sociedades Anónimas; un interés muy ansiado de los empresarios ligados al fútbol.

PARTE DEL LISTADO APARECIDO HOY EN LA PAGINA DE LA AFA DONDE V. DÁLMINE NO FIGURA





AFA entregó un listado con los clubes habilitados para incorporar jugadores



Villa Dálmine no podría sumar refuerzos para este semestre

AFA entregó un listado con los clubes habilitados para incorporar jugadores, el Violeta no figura

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: