Joaquín de la Torre, que en 2015 fue electo intendente de San Miguel por el Frente Renovador, y meses después se sumó al equipo de Cambiemos, en el cual ocupa un rol importante. "Las relaciones que construimos con los dirigentes de los distintos espacios, son a través de la gestión", señaló vía Twitter el funcionario y aclaró que "no está en nuestro espíritu una `cazas de intendentes´". De la Torre concluyó que "queremos trabajar en conjunto con todos, sin importar el color político, estamos convencidos de que cada uno, desde su lugar de pertenencia, puede aportar mucho a la causa común que debe unirnos desde la política". De un tiempo a esta parte, en los sitios donde se tratan temas relacionados a la política de la provincia de Buenos Aires; se da por sentado que Adrián Sánchez jefe comunal de Exaltación de la Cruz se ha pasado a Cambiemos. Sin embargo, quien es el representante por Defensa Comunal y fue aliado del Frente para la Victoria en los últimos años, aduce que no tiene sentido establecer en estos momentos cuáles serán las alianzas para octubre, reconociendo siempre "que como vecinalista siempre estoy trabajando para el lado de la gente y voy en busqueda de lo mejor para ellos". Todo indica que es uno de los buscados, ya que junto con Campana (Sebastián Abella) y la posibilidad que Zárate (Osvaldo Caffaro) se sumen a las filas de María Eugenia Vidal, sería un logro regional entre la primera y segunda sección electoral. Así las cosas, Sánchez descartó sumarse a Cambiemos, pero aseveró que trabajará articuladamente y no descartó dejar "una puerta abierta abierta" a una lista en conjunto para el 2017.

Abella y Sánchez tienen de por si una muy buena relación como intendentes vecinos



