Ocurrió en la Panamericana a la altura del kilómetro 80 mano a provincia. No hubo heridos ni otros vehículos involcurados Ayer al mediodía, con una lluvia tenue de por medio, un camión que transportaba cerveza pisó un chapón, perdió el control e impactó contra el guardarrail y una columna de alumbrado. El siniestro ocurrió en Panamericana kilómetro 80, donde había caído un chapón de otro vehículo de carga. Un camión de combustibles de la empresa Shell que iba adelante logró evadirlo, pero el Fiat Iveco 320 que venía detrás no pudo hacerlo. El camión quedó a 90 grados del acoplado con la cabina del otro lado del guardarrail. Su conductor resultó ileso, y tampoco se vieron comprometidos otras personas ni vehículos. El conductor del camión de combustibles estacionó a 200 metros y bajó a ver qué habbia sucedido, buscando luego el chapón para intentar retirarlo de la ruta. Reflexionó: "Suerte que no lo enganchó un vehículo chico porque sería un desastre". En el lugar estuvieron dos móviles de Comando Patrulla, Gendarmería Nacional del peaje de Lima y Cincovial señalizando y estudiando la forma de sacar el guardarrail para retirar el camión.

Un camión perdió el control y terminó contra el guardarrail











