El Municipio decomisó la mercadería de un camión por varias infracciones

No poseía facturas de origen de los productos que transportaba y no contaba con la refrigeración necesaria. Tampoco había realizado el control requerido por la Dirección de Bromatología. En el marco de importantes operativos que se vienen realizando por determinación del intendente Sebastián Abella para garantizar las condiciones de salubridad de los alimentos que ingresan a la ciudad, personal de la Dirección de Habilitaciones decomisó hoy la mercadería de un camión por varias infracciones. El transporte fue interceptado mientras se realizaba la descarga de los alimentos en un comercio de la ciudad. Trasladaba pan lactal, quesos, embutidos varios y prepizzas, entre otros productos. No obstante, no poseía las facturas correspondientes para certificar el origen de dicha mercadería y la caja térmica no contaba con la refrigeración necesaria, por lo cual, los alimentos se encontraban a temperatura ambiente. Tampoco había llevado a cabo los correspondientes controles en la Dirección de Bromatología del Municipio. A raíz de estas infracciones, personal de la Dirección General de Habilitaciones a cargo del procedimiento realizó el decomiso y la desnaturalización de todos los alimentos. Luego, se arrojó en un camión recolector de residuos. Tras realizar este proceso, se labró un acta detallando las infracciones cometidas, la que fue derivada al Juzgado Municipal de Faltas de turno para que se expida a la brevedad.

