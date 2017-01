Tensión, ataque de pánico y preocupación en la salita de Las Praderas

Una mujer ingresó con una cuchilla en la cintura, pidiendo que atiendan a su marido, herido de bala. Del susto, la médica del lugar, que además está embarazada, terminó internada en observación. El Sindicato Municipal manifestó su preocupación al respecto. A primera hora de la tarde de ayer, una mujer de unos 30 años, aparentemente vecina del barrio Las Praderas, ingresó al Centro de Atención Primaria de la Salud de ese barrio pidiendo que la acompañen hasta su domicilio para atender a su esposo, que estaba herido de bala. Marta Arguello, enfermera con más de 2 años en el lugar, relata: "Nunca nos amenazó, pero tenía una cuchilla en la cintura. Le explicamos que nosotras no podíamos salir del Centro, pero sí podía traer a su esposo, y le haríamos las primeras curaciones mientras llegaba la ambulancia. La mujer no entraba en razones, nos decía que la seguían 20 personas". Según relata Arguello, lograron calmar a la señora cuando le dieron Pervinox, gasas, y analgésicos. "Le explicamos qué tenía que hacer y quedó en volver a atender ella misma a su esposo". Marta Arguello estaba en el lugar junto a la doctora Valeria Sastre, quien además, cursa sus primeros meses de embarazo. "Ni bien se fue, llamamos a nuestra jefa y la policía vino rapidísimo. No supimos más nada, pero a la doctora Sastre le dio un ataque de pánico mientras llegaba la policía. Pensábamos en qué haríamos si las 20 personas que la seguían llegaban al Centro de Salud. Como consecuencia de los momentos de tensión vividos y su estado, la doctora debió ser hospitalizada y quedó en observación; preventivamente y en resguardo de su embarazo", relata la enfermera y concluye: "Estábamos dos mujeres solas en el medio de la nada, podría haber pasado cualquier cosa. Creo que en las salitas, que están en barrios tan alejados, debería haber personal de seguridad que nos acompañe todo el tiempo. Creo que si hubiera habido seguridad, no nos hubiésemos sentido tan vulnerables y la doctora no hubiese puesto en riesgo su embarazo". Integrantes de la comisión directiva del Sindicato Municipal se mostraron muy preocupados por éste y varios temas de seguridad que viven a menudo el personal de los Centros de Atención Primaria Municipales de la ciudad.

Tensión, ataque de pánico y preocupación en la salita de Las Praderas

