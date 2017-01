Cazador declaró por los incidentes de diciembre en el Honorable concejo deliberante

En diálogo con la prensa, contó que expuso su visión de los hechos, con la Multisectorial intentando -en su opinión- evitar que la sesión prosiguiese. Además aseguró haber escuchado como una persona pedía que lo agredieran a Osvaldo Fraticelli y a él. Este jueves el concejal Carlos Cazador se presentó a declarar en la UFI 1 por los incidentes registrados en la sesión del 23 de diciembre del HCD. "He concurrido el día jueves ante la fiscal Amoretti; ella misma me tomó declaración. Y por supuesto dije lo que vi en ese momento: que estaba en uso de la palabra, que no me escuchaba nadie porque los ruidos de tambores, redoblantes y gritos era tremendo, y que pedí que la puerta del medio se cerrara, cosa que el presidente del HCD hizo", relató el edil a la prensa. El líder de Primero Campana consideró la intención de los protestantes fue desde el primer momento que la sesión no prosiguiera. "En otras oportunidades, cuando este mismo grupo de autoconvocados vino a protestar, lo hizo previo a la sesión y todo ocurrió normal. Acá daba la sensación que fue una interrupción a la propia sesión. Se lo dije a la fiscal: no había ningún proyecto que incluyera el tema por el cual estaban protestando ni presentaron ningún petitorio", afirmó. Además, reiteró frente Amoretti que escuchó entre la muchedumbre el grito de "péguele a Cazador y a Fraticelli" que, según aseguró, a través de testigos supo después que provenía de Raúl Quirino. "Todos tenemos derecho a protestar, a presenciar las sesiones del HCD y peticionar ante las autoridades. Y puede que no te guste lo que ocurra, pero son las reglas de la democracia", sostuvo Cazador. Por último, sobre el tema por el cual la Multisectorial se manifestaba ese día, el edil fue contundente. "A mí no me tienen que reclamar nada. Yo me he opuesto firmemente cada vez que hubo una concesión. Y sigo creyendo que ABSA debe dejar Campana. Creo que el agua potable tiene que estar en manos del Estado, no de una empresa privada. Pero es algo que podemos discutir, y acepto que otros tengan un pensamiento que no es el mío", dijo. La causa en la UFI 1 fue abierta luego de que el presidente del HCD, Sergio Roses, presentara una denuncia con información que la Justicia establezca "si hubo accionar de patotas del oficialismo" en la sesión del 23, tal como había aseverado parte de la oposición.



Cazador declaró por los incidentes de diciembre en el Honorable concejo deliberante

