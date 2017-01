Desde ayer y hasta mañana inclusive, tres remeros del Campana Boat Club serán evaluados en Tigre por el Cuerpo Técnico del Equipo Argentino de Remo. Serán tiradas de 2000 metros en single, con partidas cada treinta segundos. Ayer se corrieron las evaluaciones individuales por tiempos; y hoy serán las eliminatorias, cuyos resultados determinarán las finales A, B y C que se realizarán mañana domingo. Cuatro atletas del Boat lograron la convocatoria, por marcas satisfactorias en la última evaluación en remoergómetro: Joel Romero en la categoría senior y sub-23, que con 18 años tuvo un extraordinario registro de 6 minutos y 18 segundos que lo puso entre los 20 mejores remeros del país en la categoría absoluta (sin límite de edad), y Franco Almirón, Santiago Holst y Felipe Modarelli en la categoría junior (Sub 18). Este último no será de la partida n esta oportunidad por encontrarse de vacaciones. Esta será la primera evaluación en el agua que llevará a cabo el flamante Cuerpo Técnico Nacional, liderado por el Head Coach Hernán Leguizamón, y completado por los entrenadores Guillermo Pfaab, Federico Querin, Jorge Enriquez y Pablo Scuri, para las categorías senior y sub-23, por Guillermo Guerci y Gustavo Pacheco para la categoría junior, y con Raul Barrios como psicólogo deportivo. Los resultados de esta evaluación sólo serán la primera etapa de varias que se llevarán a cabo para la conformación final de las embarcaciones que presentará Argentina para las competencias internacionales venideras. Luego de este fin de semana, habrá más tests: el 13 de febrero tendrá lugar una evaluación abierta, y el 18 habrá otra cerrada para aquellos atletas que hayan superado la primera.

FRANCO ALMIRON



Remo:

Tres remeros del Boat Club son evaluados por el cuerpo técnico nacional

