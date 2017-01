Asumió el nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires

Guido Lorenzino juró el miércoles ante la Cámara de Diputados bonaerense. Su designación se había dado en la última doble del año pasado en la Legislatura. (Infogei) El nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, asumió formalmente su cargo el miércoles luego de jurar en la Cámara de Diputados bonaerense. La designación de Lorenzino como Defensor se dio en la última doble sesión de 2016 en la Legislatura. Junto con Lorenzino asumieron dos defensores adjuntos generales, uno por el massismo y otro por el Frente para la Victoria. También lo hicieron otros dos defensores adjuntos que tendrán a su cargo áreas específicas: la de Derechos Sociales, que ocupará el exsenador Eduardo Ancona, enrolado en el Movimiento Evita, y la de Derechos Humanos y Servicios de Salud, que quedará a cargo el radical Marcelo Honores. La estructura actual se disuelve para que se reubiquen los nuevos adjuntos, aunque en realidad la única diferencia que tienen con respecto a los actuales secretarios es que cuentan con el voto de las Cámaras y la estabilidad de cinco años. Pero lo que existirá constitucional y legalmente es la figura del Defensor. Lorenzino será quien delegue las distintas responsabilidades, competencias y atribuciones a los distintos adjuntos, descartando la posibilidad de un manejo compartido. Definiciones "Me he juntado con los que van a hacer mis adjuntos, con los tres: tres personas que conozco muy bien y que creo van a poder colaborar en las distintas áreas en las que les voy a ir delegando tareas. Sobre todo entendiendo que en esta nueva etapa, mi mayor objetivo tiene que ser voz de los que no tienen voz. La Defensoría tiene que ser un órgano absolutamente parcial, que tome partido por los más vulnerables, que defienda a los que menos tienen y que trate siempre de componer con el Estado políticas públicas que sean solución de los problemas. Nosotros no somos denunciadores compulsivos ni tenemos vocación de estar descalificando al Gobierno; al contrario, queremos componer críticamente la solución del problema y ese va a ser el desafío en esta etapa", había dicho Lorenzino en una entrevista a fines de 2016. Entre los puntos en los que va a focalizar su atención, el nuevo funcionario aseguró que "hay una cuestión que es central: la de los servicios públicos. La Provincia de Buenos Aires tiene un déficit estructural en los mismos que no empezó el 10 de diciembre, sino hace muchos años y no lo hemos podido resolver. Encima los servicios públicos son malos y caros. Con lo cual creo que ahí la Defensoría tiene mucho para caminar junto con el gobierno provincial". "Nosotros tenemos la voluntad de resolver los problemas, así que ahí nos van a ver trabajando junto a la gente y junto al gobierno provincial. Ese es nuestro desafío, servicios públicos y medio ambiente son como dos pilares que en la Provincia siguen sin tener una solución, entonces ahí tenemos que estar", detalló. "La idea nuestra es que haya representantes y cercanía del vecino con el defensor. Me parece que es muy importante el trabajo con los intendentes pero que también la gente tenga ámbitos para acercarse a hacer su reclamo, su denuncia y que la respuesta sea inmediata. El compromiso nuestro es tener la mayor visibilización posible, no solo en los medios sino también en el territorio", describió el Defensor. En otra definiciones, Lorenzino manifestó que "nuestro objetivo no es ser denunciadores seriales o compulsivos ni mucho menos, sino tratar de ser componedores críticos de las soluciones de los problemas. El Estado presenta muchas dificultades, los usuarios o los vecinos de la Provincia de Buenos Aires muchas veces sienten que el Estado no les resuelve los problemas, entonces la idea es poder mediar desde la Defensoría entre el Estado y los problemas de la gente con una solución concreta". Funciones El Defensor del Pueblo es un cargo que fue creado en la reforma constitucional de 1994, pero que recién comenzó a funcionar en 2009. Se trata de un órgano de garantía, unipersonal, autónomo e independiente, que promueve los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y quienes se encuentren en tránsito por ella. El organismo debe proteger, garantizar y promocionar los derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial, independientemente de las diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas. Asimismo, el Defensor debe controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de la Constitución y las leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y persuasión, no a través de la confrontación sino de la colaboración crítica.



Asumió el nuevo Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires

