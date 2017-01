Malestar en el Comando Patrulla Campana

P U B L I C

La Fiscal Day Arenas le retiró sus armas reglamentarias a efectivos que actuaron en defensa propia utilizando balas de goma. Al día siguiente, por defenderse moderadamente, a un policía "disciplinado" le partieron la cabeza con una botella y nadie fue preso. Difícil ser policía en los tiempos que corren. Luego de la "Maldita Policía" y los años del "Gatillo Fácil", todos están bajo sospecha de corruptos, coimeros y asesinos. Fruto de este estado, el rol de mucho efectivo resignado, pasa más por hacer sombra que por actuar. Literalmente, prefieren mirar para otro lado que meterse en problemas. Hablando de estos temas con un policía cuya identidad nos reservamos, al parecer, muchas veces no se actúa no por falta de vocación (hay que tener mucho amor por el prójimo para exponer lo único que realmente nos pertenece que es la vida), sino porque el mensaje no es claro o es directamente contradictorio. Este mensaje ha quedado plasmado crudamente estos días en Campana. Por lo menos es lo que se percibe puertas adentro. Si realmente es así, de poco servirán los $132.635.366.- que el Presupuesto Municipal 2017 invierte en la Secretaría de Prevención Ciudadana y su "Sistema Integral de Seguridad" qué está en condiciones de plasmar el mapa del delito en tiempo real. Lo cierto es que, aparentemente, el diseño de las 10 cuadrículas de patrullaje, las 167 cámaras del CIMOPU, los 6 lectores de patentes, el enlace con el 911; entre otras medidas adoptadas, han logrado avanzar de una manera "formidable". Así lo expresó días pasados el Secretario Abel Milano. Pero ese avance, como el de los peregrinos, corre el riesgo de dar un paso hacia atrás, luego de haber avanzado dos. Todo sucedió esta semana: la Policía detuvo a tres sujetos, aparentemente hermanos, que agredieron a un carnicero y ocasionaron destrozos a su propiedad en las profundidades del barrio Don Manuel, esto fue el martes cerca de las 20:30 horas en la calle San Juan al 370. Ante un llamado al Comando Patrulla, el móvil de zona 4 acudió al lugar para asistir a un hombre -de 49 años y de profesión carnicero- que estaba siendo atacado por otras tres personas. No obstante, los agresores se habían esfumado. Apenas unos cuantos minutos después, el patrullero regresó ante una nueva denuncia: esta vez pudo arrestar a un hombre y a una mujer, esta última ex pareja del carnicero, ambos en evidente estado de alteración. Ahí entró en escena un tercer sujeto, con una cuchilla en la mano y se entabló en lucha con uno de los efectivos policiales, que solo pudo ser contenido de un disparo con una bala de goma. El sujeto escapó, y dejó a sus cómplices detrás. Posteriormente, la Policía recibió la notificación que el hombre –herido por el proyectil de goma- había ingresado al Hospital. De inmediato, la UFI 3 dispuso su detención que se hizo efectiva durante su internación. Pero la cosa no quedó ahí: al día siguiente, desconocidos ingresaron en la carnicería y robaron todo. En paralelo, la Fiscal Eleonora Day Arenas, les retiró el arma reglamentaria a todos los policías que intervinieron en el episodio, secuestró la escopeta del comando utilizada; mientras que personal de Asuntos Internos desafectó preventivamente al efectivo de la Policía Local que realizó el disparo en defensa propia y de su compañero. "Ya es bastante salir a la calle a poner el cuerpo; pero además, salimos con miedo porque cuando actuamos nos sancionan. Estamos muy mal" me dijo la fuente policial, y me explica que "al día siguiente hubo una situación similar. Un móvil del Comando siguió a una pareja que iba en moto, alrededor de las dos de la mañana e intentó identificarlos. Obviamente no pararon y se dieron a la fuga. Se montó un operativo cerrojo hasta que en calle Urquiza al 400 se los detienen. Mientras sucedía esto, de un domiciliode la cuadra salió un grupo de persona y (otra vez) todos contra la policía intentando evitar la detención. En el tumulto con una botella impactó en la cabeza a uno de los integrantes del comando y golpearon a una efectivo de la local; quienes serían los familiares nos arrebataron a quienes iban a ser aprehendidos, nos tiraron piedras, un desastre…" De vuelta: lejos de reivindicar a la "Maldita Policía" y los años del "Gatillo Fácil", lo que la fuente me quiso manifestar es que el episodio de la calle Urquiza se les fue de las manos a los efectivos por actuar moderadamente, por temor a ser sancionados y porque sienten que nadie los respalda en procedimientos lejos de respetarse a la autoridad policial, se la enfrenta. En el medio, los ciudadanos les pedimos a nuestros policías que salgan a las calles y nos defiendan. No soy quien para evaluar lo actuado por la Fiscal, tampoco por Asuntos Internos. Pero sí me siento autorizado para opinar sobre temas de comunicación (en eso me desempeñé toda mi vida), y sus efectos cuando es contradictoria o directamente mal utilizada. ¿Cuál es el mensaje a la fuerza? ¿El efectivo hizo mal en disparar una bala de goma para defender a su compañero? ¿Sólo hubiese sido correcto si la cuchilla veía sangre en su trayecto hacia el efectivo policial? La Fiscal Day Arenas y Asuntos Internos tienen la palabra.

Malestar en el Comando Patrulla Campana

Por Damián Mengual

