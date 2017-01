NOTICIA RELACIONADA: Provincia: Los esfuerzos por permanecer vigentes en la rosca política

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires intimó a cuatro fuerzas y puso en jaque la personería jurídica de las mismas El partido vecinalista Acción Comunal Primero Campana (ACPC), liderado por el concejal Carlos Cazador, caducó en abril de este año su personería jurídica en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, tras no haberse presentado a elecciones dos veces consecutivas. El partido vecinal fue desafiliado de la Junta Electoral por no presentarse en dos elecciones consecutivas. En 2013 y 2015, el espacio liderado por Carlos Cazador participó dentro del Frente Renovador. Así, de acuerdo a lo reglamentado por el artículo 46 inciso B de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales, ACPC perdió su personería jurídica por "no presentarse en distrito alguno en dos (2) elecciones consecutivas. Sin embargo, la agrupación vecinal ya habría reunido las 65 firmas de avales –las cuales deben estar rubricadas por un escribano- y estaría casi culminado el trámite que si bien no podría levantar la desafiliación, dejaría sentadas las bases para utilizar un nuevo nombre que tendría mínimos cambios en su denominación y que mantendría las siglas originales del partido vecinalista (ACPC). Cazador recordó que la sede del partido continúa abierta, "recibiendo a los vecinos y acobijando las reuniones de la comisión directiva, que funciona normalmente". El Concejal (de activa participación durante todo este año en el HCD) nos cuenta que estas problemáticas administrativas "no nos han quitado ni fuerza como agrupación ni compromiso con nuestra vecinos y la ciudad". Primero Campana tiene representatividad institucional a través de Hugo Taboada, uno de los seis consejeros escolares que tiene el distrito y el concejal Carlos Cazador.



ACPC: Problemas de Desafiliación

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires puso en jaque su personería jurídica

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: