Los concejales justicialistas Reynoso y Rey coincidieron en señalar los problemas sufridos por los vecinos ante la proliferación de los insectos que ocasionan alergias y reacciones. "Cuando la gente imploraba que fumiguen, el Municipio les aconsejó que mantuvieran la calma, que se trataba de una situación pasajera" aseguraron. La polémica por la invasión de mariposas negras continúa. Y desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria, observaron deficiencias en lo actuado por el Municipio, haciéndose eco de los reclamos mayoritarios de la gente. "Sin dudas que lo hecho por la Municipalidad ante la invasión de mariposas negras ha sido poco, e inoportuno" aseguraron los concejales Félix Reynoso y Adrián Rey, quienes además se desempeñan como profesionales de la salud con amplia experiencia en cada una de sus especialidades. "Es necesario señalar que para este tipo de situaciones, es fundamental que se actúe preventivamente. Y en el caso de la mariposa negra, las principales acciones paliativas debieron haberse tomado para intentar controlar a la gata peluda, el gusano que luego da origen al insecto que tantas molestias ocasionan en nuestra salud. No se fumigó en tiempo y forma, ni tampoco se hizo de manera contundente para evitar que cientos de personas sean víctimas" señalaron Reynoso y Rey, quienes recordaron que "durante la crisis por el Dengue y las enfermedades relacionadas, también insistimos con la necesidad de fumigar porque sabemos de la importancia del procedimiento. Históricamente se hizo, nunca hubo mayores inconvenientes, y cuando la problemática recrudece y la comunidad solicita se adopten todas las medidas necesarias, caprichosamente no se hace". No obstante, consultados al respecto, los profesionales expresaron que "los problemas ocasionados por las mariposas negras pudieron haberse evitado. Lamentablemente es así. Y no solo la presencia y el contacto con estos insectos resultan irritantes para la piel. Poseen en su cuerpo una sustancia denominada histamina, que además de los inconvenientes en la dermis, puede ocasionar problemas respiratorios y cuadros febriles según las características del paciente, afectando principalmente zonas sensibles del cuerpo como la cara y el cuello, y otras más expuestas como los brazos y las piernas. También, parte de esta sustancia o las propias espículas pueden alcanzar las vías respiratorias tras ingerirse agua que haya estado en contacto con éstas mariposas, ocasionando irritación y enrojecimiento de la boca y la garganta, seguido de un ardor persistente. Por eso, la fumigación es fundamental, pero mucho más aún en tiempo y forma". Finalmente, los concejales del FpV-PJ observaron que "si bien los afectados por esta situación fueron asistidos en el Hospital y las salas periféricas, hubo faltante de medicamentos y cremas utilizadas en estos casos, en varias farmacias. Si bien aparecieron imágenes de personas fumigando la zona céntrica, los barrios no han recibido estas tareas. Y cuando la gente pedía por favor que fumiguen, el Municipio les aconsejó que mantuvieran la calma y que se trataba de una situación pasajera" concluyeron.

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD REMARCARON LA NECESIDAD DE ACTUAR PREVENTIVAMENTE EN ESTOS CASOS.

