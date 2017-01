La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Conflicto en Santa Brígida: Vecinos contra el cerramiento le dirigieron una carta a Abella







En la nota insisten en que la medida -aprobada por el Concejo Deliberante a fines del 2016- es "inconstitucional" y perjudicial para el bienestar de las familias del barrio. Adelantaron que iniciarán acciones judiciales. Vecinos en contra del cerramiento del barrio Santa Brígida le escribieron una carta al intendente advirtiéndoles sobre inminentes medidas judiciales si el Municipio no da marcha atrás con la medida. En la nota, distribuida a los medios por Horacio y Sandra Esquivel, se asegura que el cerramiento de todos los accesos menos el principal es "inconstitucional", que no se ha tomado en cuenta su "peligrosidad" y que el jefe comunal y los concejales son "responsables directamente responsables de cualquier accidente e inconveniente que tenga cualquier familia del barrio". Los vecinos recordaron que durante el año le había pedido a Abella que "reaccionara y dejara amiguismos de lado y se decidiera a respetar y hacer respetar los derechos legítimos de los habitantes de su distrito". Esto sucedió, según detalla la carta, cuando un grupo de vecinos del barrio decidió de manera unilateral clausurar uno de los accesos al barrio lo que motivo reuniones de mediación en el Concejo Deliberante. "En esa reunión fuimos sometidos a malos tratos e insultos, como era sabido que nos iban a tratar", señalaron los vecinos, lamentando que "en ese clima hostil" no se llegara "a nada". A fines de agosto, en un encuentro con que contó con la presencia de "la comisión de Obras Púbicas, el secretario de Seguridad, el subsecretario de Obras Públicas y representantes del Corralón", si se pudo arribar a un acuerdo "en el que la Municipalidad se comprometía a cumplir con varias acciones indispensables para que haya seguridad: iluminación del barrio, cámara de seguridad, arreglo de las calles y saneamiento integral de la cuenca hidráulica, entre otras cosas, para poder instalar en todos los accesos reductores de velocidad y vallas alternadas" para dificultar la "eventual huida de delincuentes a alta velocidad". Sin embargo, en noviembre los vecinos se enteraron que el presidente del HCD, Sergio Roses, estaba impulsando una ordenanza para que se aprobara el cerramiento del barrio. "Volvimos a plantear todos nuestros argumentos y a reclamar que la Municipalidad no había cumplido ninguno de los puntos pautados y consensuados", aseveraron los Esquivel en la carta, protesta que no logró evitar el tratamiento del proyecto en el recinto. "Aprobar el cerramiento del barrio es no tener en cuenta la peligrosidad que conlleva el mismo, al dejar una sola entrada y salida que desemboca directamente a una ruta muy transitada, sin una colectora, sin una dársena para espera (somos muchas las familias que entramos y salimos en horarios claves), sin reductores de velocidad; es un acto criminal", remarcaron. "Sr. intendente Abella, Sr. Roses, y todos aquellos que hayan firmado la restricción vehicular, los hago directamente responsables de cualquier accidente e inconveniente que tenga cualquier familia del barrio", expresaron en la carta. Al mismo tiempo, señalaron que la Municipalidad tuvo que levantar el cerramiento del barrio que había dispuesto en el año 2011 porque fue una medida "ilegal" y que, además no dio resultados. "Es muy claro que, ante semejante atropello, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, por lo tanto se les iniciara acciones judiciales, a las cuales tendrán que responder y no podrán mirar para otro lado", adelantaron. "Señores: esto que están haciendo es un delito. ¿Es pos de qué? ¿De una ´supuesta´ seguridad?", cuestionaron. Los vecinos también se mostraron disconformes con el accionar del Deliberativo: "El Honorable Concejo Deliberante debería mantenerse Honorable, respetar un acuerdo del que los mismos ediles participaron, y además impedir que se vuelva a cometer un delito contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y como si esto fuera poco, dejar de propiciar el conflicto vecinal que se agrava día a día con estos enfrentamientos inútiles". "Es lamentable que de nuevo haya que salir a defender un derecho como lo es la libre circulación por la vía pública. Santa Brígida es un barrio abierto, sus calles son públicas. Ya basta, es hora de que el intendente y demás funcionarios hagan cumplir la Ley", solicitaron en el comunicado, autodefiniéndose como "Santa Brígida Norte", dejando en claro que la división del barrio se profundiza.

