Dos remeros del Boat Club se ganaron un lugar en la Selección Nacional







Franco Almirón y Joel Romero pudieron alcanzar el objetivo al finalizar la primera Evaluación Nacional Individual en agua. Ayer sábado finalizó, tras dos turnos de competencias, la primera Evaluación Nacional Individual en agua con vistas a la conformación de los botes que representarán a Argentina en las próximas regatas internacionales. Dos de los tres atletas del Campana Boat Club que fueron pre-seleccionados por sus registros en remoergómetro en diciembre pasado lograron muy buenos resultados y formarán parte del Equipo Nacional de Remo. Franco Almirón, en la categoría junior, tuvo ayer un gran desempeño en las semifinales (segundo de cuatro botes en su serie), logrando un pasaje a la final B a la que clasificaban los cinco segundos de cada serie de semis. Ya con esta performance, Almirón se aseguró un lugar en el Equipo Nacional, ya que por la tarde competía por los puestos 6 a 10, y el cupo de Juniors establecido para conformar el equipo era de 12. En la final B quedó tercero de cinco embarcaciones, finalizando en la octava posición de la tabla general compuesta por 20 atletas de todo el país. Ahora, Franco concentrará y entrenará hasta el 24 de enero enT igre, en manos del Cuerpo Técnico Nacional de la categoría junior, a cargo de los entrenadores nacionales Gustavo Pacheco y Guillermo Guerci. Joel Romero, recién salido de la categoría junior, tuvo el enorme desafío de ser evaluado en una categoría abierta que no diferencia a atletas Sub-23 de los estrictamente senior (de 23 en adelante). Y debido a esto tuvo que enfrentarse a remeros de elite, a los mejores del país. El viernes, en un test de 2000 metros en solitario, por tiempo (largando a cada single cada 30 segundos), Romero registró un tiempo de 7 minutos y 38 segundos, y quedó decimoprimero de la general, sobre un total de 18 atletas (quedando por delante de tres remeros senior A, y de Ignacio González Hrynkiewicz del Club de Regatas La Plata, que el año pasado representó a Argentina en el Mundial Sub-23 de Rotterdam). El tiempo obtenido por Romero el viernes lo ubicó en una serie de semifinales durísima, en la que tuvo que vérselas con el único representante masculino de Argentina en los últimos Juegos Olímpicos, Brian Rosso; con Axel Haack -campeón panamericano en Toronto, 5 veces mundialista, e integrante del cuatro sin nacional que fue a buscar la clasificación olímpica a Lucerna el año pasado-,y con Guillermo Groh, experimentado remero del Club Teutonia. En la regata de semis el remero del Boat registró un tiempo de 7 minutos y 18 segundos, quedando tercero, y logrando el pase a la final C y a la tranquilidad de saber que ya, con este resultado, quedaba en el Equipo Nacional. La regata la ganó Rosso, seguido de Haack, y con Groh en el cuarto lugar. En la final C, Joel quedó cuarto de cuatro: corrió contra Rodrigo Ruiz del Club de Regatas La Marina, que finalizó en el primer puesto, contra Ignacio Gonzalez Hrynkiewicz que esta vez lo superó y fue segundo, y contra Iván Carino del Club San Fernando, otro remero con muchos mundiales corridos, de la categoría senior A, que terminó tercero. Este cuarto puesto en la final C ubicó al atleta campanense en la posición doce de la tabla general final, y el cupo establecido para esta categoría era de catorce. Quien no pudo quedar en el Equipo Nacional fue Santiago Holst, en su primera gran experiencia en selectivos. El viernes realizó un buen trabajo, registrando incluso mejor tiempo que Franco Almirón. Luego en semifinales, enfrentó a Tomás Herrera del Club Mendoza de Regatas, a Peter Dickson del Buenos Aires Rowing Club, y a Franco Civetta de Teutonia. Con un tiempo de 7 minutos y 33 segundos finalizó tercero, y clasificó a la final C. En la final C, Holst debía quedar entre los dos primeros para ganarse un lugar en la selección. Pero una vez más la ya insoportable contaminación de la Pista Nacional de Tigre cobró un lamentable protagonismo: Santiago ´´enganchó´´ una bolsa con uno de sus remos, tuvo mucho trabajo y perdió mucho tiempo hasta que finalmente pudo desengancharla, y finalizó último.

JOEL ROMERO, RECIÉN SALIDO DE LA CATEGORÍA JUNIOR, TUVO EN ENORME DESAFÍO DE SER EVALUADO EN UNA CATEGORÍA ABIERTA.





FRANCO ALMIRÓN TUVO UN GRAN DESEMPEÑO EN LA CATEGORÍA JUNIOR.



