Con una práctica de fútbol en el estadio finalizó una semana de trabajos en triple turno. La semana próxima jugaría dos amistosos. Con saldo positivo, el plantel de Villa Dálmine cerró ayer su semana más intensa de la pretemporada que está desarrollando en Campana. Fueron cinco días (de lunes a viernes) de trabajos en triple turno y una última jornada (ayer) en la que se dispuso de una práctica de fútbol en el estadio de Mitre y Puccini. "El trabajo fue muy fuerte, muy intenso en los tres turnos de lunes a viernes. Así que estoy muy conforme con el trabajo que hicieron los muchachos y conforme también porque fueron subiendo el nivel día a día. Terminamos con una linda práctica de fútbol en la que se vio todo lo entrenado durante la semana, aunque todavía nos queda mucho por trabajar y mejorar. Pero estamos en buen camino", le contó el DT Facundo Argüello a La Auténtica Defensa "El balance es muy positivo. Hubo una gran predisposición del plantel y del cuerpo técnico. Estamos bien, mentalizados para lo que se viene", remarcó por su parte el histórico Horacio Falcón. "El descanso fue bueno para refrescar la cabeza y recuperar jugadores lesionados, porque se dio una sucesión de lesiones que me parece que sentimos en la parte final del año", agregó el Otto sobre el parate y el retorno a los entrenamientos. En cuanto a la posibilidad de poder disponer de todo el plantel concentrado durante una semana en Campana, el entrenador Argüello señaló: "Siempre es bueno poder tener toda una semana junto al grupo de jugadores. Porque si bien el grupo ya está formado, siempre se puede afianzar un poco más y los jugadores pueden conocerse todavía más. En ese sentido, sirvió muchísimo, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico". En esa línea, Falcón remarcó que se trata de "un grupo humilde, noble, que trabaja mucho" y destacó las comodidades que tuvieron los jugadores que trabajaron en triple turno durante esta semana: "Nos sentimos muy bien atendidos, estuvimos en un hotel cómodo y contamos con todo a disposición. Eso es algo para destacar, porque para hacer una buena pretemporada hay que sentirse cómodo, especialmente para hacer tres turnos por día". El plantel se reencontrará el lunes por la tarde para iniciar una nueva semana de entrenamientos que se extenderá hasta el sábado. Y se trataría de una semana especial, dado que Villa Dálmine realizaría los primeros dos amistoso del ciclo Argüello. El primero sería el jueves frente a The Strongest (Bolivia) en cancha de Lanús y el segundo, el sábado 21 ante Zulia FC de Venezuela.





FINAL CON ASADO Consideran "injusta" la lista difundida por AFA Días atrás, la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un listado de los clubes que podían incorporar jugadores por no tener deudas con la entidad. Entre las instituciones nombradas no aparece Villa Dálmine, que según pudo averiguar LAD, debería a "la casa madre" una cifra que ronda los 4 millones de pesos (monto que incluiría los gastos de traslado del Nacional B 2015, los cuales iban a ser asumidos por AFA según lo acordado en su momento). Al mismo tiempo, en contrapartida, desde el Violeta están reclamando más de 3 millones de pesos que AFA debería haberle pagado ya en razón de los acuerdos que se alcanzaron este año. Así, el saldo negativo del club sería inferior al millón de pesos. "Por eso no consideramos justo que nos pongan en la misma lista que clubes que deben decenas de millones de pesos", explicaba ayer un dirigente de la institución que remarcó que todos los jugadores Violetas se presentaron en tiempo y forma a la pretemporada más allá de la situación. Ese mismo directivo aclaró también que Villa Dálmine presentó en noviembre, a pedido de AFA, un plan de pago para saldar la deuda, pero que, sin embargo, todavía no obtuvo respuesta alguna al respecto. "A su vez, tampoco cumplieron con los subsidios en materia de traslados y operativos de seguridad", concluyó sobre esta situación cargada de "tintes políticos". Finalmente, también se aclaró que todavía no fue confirmado el cupo extra para incorporar un tercer refuerzo que tendría Villa Dálmine por la lesión (rotura de ligamentos) del uruguayo Mauricio Alonso. Si bien la documentación ya fue presentada, el club Violeta aún no recibió respuesta por parte de la AFA..

