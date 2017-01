La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Cazador le pidió al Municipio que repare la calle Del Pino ”cuanto antes”







Es porque se levantó el asfalto a la altura de Arenales. "Ya han pasado varios días y todavía no hay obras de reparación", señaló el edil. En esquina de Del Pino y Arenales el asfalto se levantó de tal modo que formó una auténtica rampa de pruebas. Por eso, el concejal de Primero Campana Carlos Cazador reclamó que el Municipio intervenga "cuanto antes". "Esta rotura se produjo en diciembre. El Municipio, a través de Defensa Civil, hizo bien en cerrar la cuadra para que no haya que lamentar algún accidente. Pero ya han pasado varios días y todavía no hay obras de reparación", señaló el edil. "El asfalto lleva su tiempo. No sé exactamente cuánto hay que repavimentar, pero hay que empezar a hacerlo cuanto antes para que, cuando comiencen las clases, la Del Pino esté en condiciones", sostuvo, en referencia a la ubicación en la esquina de la Escuela N°23. Cazador aseguró que el Municipio ha desplegado "varias obras importantes en muchos barrios de la ciudad" por montos "realmente considerables", pero opinó que "los pequeños trabajos, los del mantenimiento del día a día, no deben ser descuidados" porque "son los que más sufren los vecinos". "Le he dado a esta gestión las mismas herramientas que, en su momento, le di a Jorge Varela cuando asumió, con el objetivo de que cumpla lo que le había prometido a los vecinos. Bueno, es hora de empezar a ver resultados. Si los campanenses pagan más, deben recibir más y mejores servicios y respuestas", remarcó el concejal.

