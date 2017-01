La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Adriana Barbero cuestionó el aumento de tasas municipales











Adriana Barbero La exfuncionaria justicialista y referente de la Agrupación 14 de Mayo se refirió a la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Y señaló que los vecinos se preguntan "a dónde fue toda esa plata del incremento de las tasas" a mitad del año pasado. Adriana Barbero, referente de la agrupación "14 de Mayo", se refirió a las nuevas modificaciones en las ordenanzas Fiscal e Impositiva. "Según trascendió, el 19 de enero se realizaría la sesión con la participación de concejales y mayores contribuyentes que, de ser aprobada, elevaría algunas de las tasas existentes y crearía nuevas, generando más cargas en el bolsillo de los vecinos", aseguró Barbero. "Hace escasos meses, la gestión de Abella logró aprobar con el bloque oficialista y el apoyo de Cazador, un proyecto de ordenanza nefasto, que nos costó a los campanenses más de $ 700.000, elaborado por una dudosa consultora, plagado de errores, y vimos atónitos como en el concejo deliberante, el público que apoyaba al oficialismo, aplaudía y festejaba como se aprobaban los aumentos de todas las tasas municipales", añadió el exfuncionaria giroldista. Barbero señaló que "luego del escaso tiempo transcurrido y tanta plata gastada parece que esa ordenanza no sirve más y se presenta otra, para hacer más presión aún sobre el pequeño comerciante, la mediana empresa, el emprendedor". "Esto seguramente traerá aparejado más desempleo e inactividad económica en nuestra ciudad", consideró Barbero quien contrapuso que "el justicialismo tomó la decisión política de eximir tasas como derechos de construcción o publicidad y propaganda para incentivar actividades que impulsaran la rueda productiva". "Algunos concejales actuales ya integraban el Concejo Deliberante en esa época y lo aprobaron. Hoy están en las bancas de Cambiemos o trabajan muy juntitos a la par, aprobándole todos estos aumentos, aludiendo que deben dar gobernabilidad a una gestión que ya pasó de un año y no dio muestras de ese cambio prometido", aseveró la exconcejal. Y lamentó que "el vecino tal vez tome conciencia de que en Campana va a pagar más caro el combustible con la creación de un nuevo impuesto, recién cuando vaya a llenar el tanque". "Mientras tanto, ya hace meses que aumentó Barrido y Limpieza pero los baches no se cierran y las calles de los barrios siguen en estado calamitoso", criticó. La referente de la " 14 de Mayo" afirmó que los vecinos "se quejan por pagar cada vez más caros servicios mal prestados, sufrir cortes de energía eléctrica y agua, desbordes de cloacas, no poder transitar por las calles", y que se preguntan "adónde fue toda esa plata del incremento de las tasas". "Si uno mira el Presupuesto 2017 surge a las claras como aumentaron los gastos en personal y no es precisamente por el salario de los trabajadores municipales", manifestó Barbero." Lo que sucede, si vemos los sueldos del personal jerárquico y las bonificaciones que reciben, podemos aseverar que tenemos los funcionarios ´importados´ más caros de la historia de Campana, agravada la situación con que todos se toman largos períodos de vacaciones y son difíciles de encontrar para los reclamos", añadió. En esa línea, consideró a la gestión de Abella como "de puertas cerradas y poco transparente". "La ciudad está rota y sucia, hasta menos iluminada. Los vecinos reclaman por la presencia de los móviles del CIMOPU, que le brindaban mayor seguridad y no ven reflejado en la calle la mayor cantidad de policías que se han sumado desde el 2015 hasta la fecha", afirmó Adriana Barbero. "Algunos manifiestan que esta gestión que encabeza Abella no sabe hacia dónde va, o no tiene idea de cómo conducir una ciudad. A mi juicio está muy claro el plan que trajeron para desplegar en Campana, una ciudad privilegiada por muchos factores. El tema es que el interés de ellos no está puesto en mejorar la calidad de vida de los campanenses, sino en explotar esas riquezas y luego volver a sus ciudades de origen.¿ Qué puede pensar uno de un gobierno que ha introducido una Tasa por Alquiler del teatro Pedro Barbero para actividades particulares, como si este espacio cultural tan apreciado por quienes hemos nacido y vivido acá fuera un salón de eventos? Mientras tanto, el presupuesto en Cultura y Educación se ve reducido y la Secretaría ha quedado vacante por falta de gente capacitada en el área, dentro de los equipos técnicos que se publicitaban en campaña electoral", sostuvo. "¿Cómo no vamos a saber hacia dónde va un gobierno que planta costosas palmeras, y al mismo tiempo manifiesta no poder afrontar el pago de los análisis del agua que consume la población, cuya potabilidad fue puesta en duda por el mismo intendente? Seguro que no es a favor de la gente", aseveró Barbero. "Mientras tanto vemos cómo sigue avanzando la construcción de la cabina de peaje que partirá la ciudad en dos, sólo para facturar más. Por eso esperamos que el 19 estos aumentos no se concreten, esperemos que los mayores contribuyentes reflexionen y evalúen lo mejor antes de levantar la mano, y también esperemos que los vecinos que queramos participar y ser testigos de la sesión podamos tener libre acceso y no se nos cierren las puertas en la cara como lamentablemente ya pasó en el recinto de la democracia", finalizó.

