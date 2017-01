La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Los medicamentos del PAMI ya fueron pagados

Si hay algo en lo que se destacan los gobernantes de "Cambiemos" es en bautizar con nombres grandilocuentes a políticas públicas que, en general, tienden a perjudicar al público, nosotros, para las que fueron diseñadas. Hace unos meses lanzaron la llamada "Reparación histórica". El nombre es buenísimo (parece de película), pero lo lamentable es que lo que se esconde detrás, es otra estafa a nuestros abuelos. Como si esto pareciera poco, ahora el mejor equipo de los últimos 50 años quiere generar un ahorro de alrededor de $1600 millones, o sea U$S 100 millones, reduciendo medicamentos a los jubilados. Para tal fin armó una especie de "merecidómetro" basado en argumentaciones arbitrarias tales como que tener un auto de menos de 10 años de antigüedad o una Prepaga, no te corresponde ciertos beneficios del PAMI. Hablando de estos temas, le dije a un amigo de mi abuelo: "Mirá que vos tenés un auto 2012, no te van a dar más medicamentos gratis". El abuelo, con mucha sapiencia republicana, me contestó: "No me los dan gratis, los pagué por anticipado durante 40 años de trabajo en la Base Naval Puerto Belgrano". Chapeau. Qué paradoja ¿no?, se quieren ahorrar 100 palos verdes en remedios que nuestros abuelos ya pagaron, y sólo en timba financiera y fuga de divisas durante el 2016 se dilapidaron U$S 10 mil millones. Y prepárate: ahora designaron a Nicolás Dujovne, flamante Ministro de Hacienda de la Nación que entre sus galardones para asumir el puesto, cuenta con vasta experiencia en ajustes. No tengo la bola de cristal, pero ya te voy adelantando que el ajuste seguirá recayendo obviamente en las clases medias y bajas (si fuera a los más pudientes lo llamarían "populismo" y eso hoy en Argentina es mala palabra). Menos mal que a nivel local tenemos un Gobierno Municipal criterioso y reflexivo que entiende bien por lo que estás pasando… es por eso que arrancó el año con otro impuestazo que vas a pagar directa o indirectamente, no te preocupes. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

