La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Gran malestar entre los arquitectos del Distrito 5





Es por la aprobación de la Ley de la Caja en la Cámara de Senadores de la Provincia. Gran preocupación nos manifestaron las autoridades del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, debido a una noticia que apareciera en los medios el día 22 de diciembre pasado. Tal es el caso del medio andigital.com.ar, el cual informara en una nota titulada "Avanza la creación de Cajas Previsionales independientes por profesión". "Se aprobaron por unanimidad esta semana en el Senado bonaerense, una serie de proyectos que impulsan un sistema previsional autónomo para los agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos, que actualmente se encuentran unificados. Resta la sanción definitiva en Diputados", agrregaba. Según nos informaran sus autoridades, el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires; hace años viene bregando por un proyecto de Ley de Caja Propia equitativo, democrático y participativo, que no tiene nada que ver con el que se aprobara, según el medio antes citado, entre gallos y medias noches en la Cámara de Senadores. La preocupación de los matriculados del Distrito 5 surge entonces, debido a que con fecha 16 de agosto y 27 de septiembre de 2016, se presentaran en los Despachos del Senador Andrés De Leo y del Diputado Marcelo Daletto respectivamente, todas las actuaciones llevadas adelante durante los últimos años respecto de éste tema, incluyendo la Asamblea Extraordinaria Distrital. En este sentido, como mínimo llama poderosamente la atención tanto a las Autoridades Distritales, como a la matrícula en general, que los Legisladores de ambas Cámaras, habiendo seguramente tomado conocimiento del tema, a través de las actuaciones entregadas por el Distrito 5 al Senador De Leo y al Diputado Daletto, que éstos no convocaran a dialogar para conocer más en detalle los motivos por los cuales todo un Distrito de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente el Distrito que aglutina la zona Norte industrial y productiva por excelencia de la Provincia, se opone a la sanción de tan cuestionada Ley de Previsión. Haciendo un poco de historia, el Distrito 5 presentó el 16 de abril de 2015 en el despacho de la Senadora Fioramonti, un Expediente con todo lo actuado por el Distrito en referencia a éste tema. El 24 de abril de 2015, se mantuvieron charlas con los Senadores Héctor Vitale de Olavarría y Patricio García de Ameghino, integrantes de las Comisiones de Legislación y Presupuesto respectivamente, con el objeto de ponerlos en tema respecto de la posición del Distrito 5 para con el proyecto de Ley de Caja en cuestión. Las autoridades nos recordaban también que, entre otras cosas, el proyecto de Ley que se aprobara el 22 de Diciembre en la Cámara de Senadores de la Provincia, prevé aumentar en un 80% el monto de los aportes previsionales. En síntesis, de prosperar la sanción de ésta Ley, se aumentaría a un 18% el aporte previsional. Cabe recordar, que luego de un gran esfuerzo por parte del Distrito 5 y de una muestra de sensatez acorde a sus responsabilidades de parte de los Diputados y Senadores, este proyecto de Ley había sido frenado en el ámbito del Congreso Provincial, no obstante esto, se ha vuelto a insistir en la presentación de éste proyecto de Ley tan cuestionado y perjudicial para los Arquitectos de la Provincia bajo el Expediente N° E-183/16-17. Con gran preocupación, también explicaron que están convencidos que está en juego el modelo futuro del ejercicio de la profesión, y que todos los involucrados tienen derecho a opinar y no que un grupo de personas decidan por miles de matriculados.

