La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 La inflación de 2016 superó el 40%

Ideas y opiniones de Freddy Gulin











Freddy Gulin

Distintos índices coincidieron en señalar que fue la mayor en más de una década. En diciembre, no obstante, la cifra intermensual se desaceleró. La tasa de inflación interanual registrada durante todo el año 2016 superó el 40%, según coincidieron varios organismos provinciales y privados. El índice que elabora el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) dio a conocer una variación interanual acumulada durante el año 2016 del orden del 41%, mientras que sus equivalentes provinciales registran tasas menores. Asimismo las distintas fuentes coincidieron en destacar que fue la más alta en más de una década, incluso por encima del año 2014, cuando una devalución llevó los precios a crecer a un ritmo en torno al del 39%. El dato positivo, en cambio, señaló que diciembre marcó una desaceleración respecto del mes anterior. El INDEC, por su parte, el día miércoles 11 publicó sus datos que reflejan un índice de 1,2% para el AMBA, aunque no permitirá extraer una conclusión interanual por el apagón estadístico y cambio de metodología de principio de año. El IPC CABA de diciembre, publicado el 10 de enero, dio el 1,2% para la inflación general mensual, lo que pone a los incrementos de precio nuevamente en la senda de la desinflación, tras el brote que mostraron con sus aceleraciones de octubre y noviembre de la mano de la reinstauración del tarifazo del gas. La mirada comparativa anual con el pasado reciente, sin embargo, no es tan halagüeña: el año totalizó una inflación del 41%, la más alta desde que la CABA mide la inflación. Es decir, desde el año 2012. Así perdió en la comparación con el año 2014, el otro año de deprecio cambiario y ajuste tarifario, cuando había dado una inflación de 38%. Para el futuro, los analistas prevén que la lucha antiinflacionaria, lejos de ser un éxito garantizado, sigue siendo un tema. Precisamente aquí debemos decir que la inflación del año 2016 motorizó una pérdida del salario real de los trabajadores registrados de 6,1%, lo que provocó la profunda merma del consumo que llevó a la economía a una baja en el nivel de actividad, que ha sido peor que la del año 2015, que había dado 26,9%. Incluso peor que el 38% registrado en 2014. Es que, para el último mes del año, se informó que la inflación alcanzó el 1,2 % con respecto a noviembre, con lo cual todo el año 2016 cerró con un aumento del IPC del 40 %. Los números oficiales son algo menores a los difundidos este martes por el denominado "Índice Congreso" (que divulga los relevamientos de precios de distintas consultoras privadas, en la voz de diputados nacionales de la oposición), en los que la inflación de diciembre fue del 1,6 %, y la de todo el año 2016 del 40,3 %. De acuerdo al INDEC, en Diciembre se detectaron subas del 1,2 por ciento en carnes; del 1,8 en frutas; del 1,5 en panificados, y del 2,1 en aceites. Por una cuestión estacional, se verificó una baja del 11,3 % en verduras. En tanto, el rubro "vivienda y servicios básicos" registró un incremento del 1,5%, a partir de alzas del 3% en reparaciones y del 1,7 en alquileres, mientras que los servicios se redujeron un 0,1 por ciento. Transporte y comunicaciones tuvieron aumentos promedio del 1,3 por ciento; atención médica 0,8 y educación 0,7. Por su parte, el rubro "indumentaria" no tuvo cambios en sus precios respecto de noviembre. Fuentes: BG Consultora - IPC CABA - IPC Congreso - Instituto Estadístico de los Trabajadores.

La inflación de 2016 superó el 40%

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: