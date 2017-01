La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Vuelos y Vacaciones:

Irlanda (la Isla Esmeralda)

Por Lic. Guillermo Ceballos









Irlanda podría ser famosa por sus bares, pero ofrece vistas mucho más espectaculares que el fondo de una pinta de cerveza. Es un país con mucha cultura e historia. Sus costumbres se han visto influidas por su cercanía con Gran Bretaña y por haber sido invadida por los ejércitos vikingos. Posee cultura druida e influencias de la civilización romana, por lo que sus habitantes (los puramente irlandeses) son descendientes directos de la cultura celta. Lo que más gustará saber a los viajeros es que en cuanto a la cultura moderna, los irlandeses tienen muchas tradiciones que involucran una celebración, y su música y baile son muy contagiosos, y más todavía si han bebido. Irlanda es un país bellísimo. Es una alfombra verde salpicada de pequeñas montañas y colinas, cuyos bordes presentan, en muchas ocasiones, acantilados dramáticos y salvajes. El verde da paso a un mosaico multicolor en primavera y el número de playas y calas solitarias donde poder hacer surf, darse un baño o pasear - cuando el clima lo permite - es interminable. Irlanda es uno de los países idóneos para ir con amigos, pareja o familia y visitar los maravillosos acantilados que rodean la península. Los más famosos son los Acantilados de Moher: tal vez el sitio más icónico de Irlanda aparte de la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte. Son una maravilla visual. Con miras al Océano Atlántico a tan sólo unos pocos metros horizontalmente, pero cientos verticalmente, sentirán que están parados en el filo del mundo; y en la práctica, lo están. El sorprendente paisaje, junto a las hermosas vistas de las colinas irlandesas detrás de sí, los marearán, pero no podrán dejar de verlo. Junto con los paseos por los acantilados y prados, el otro atractivo turístico a modo de paisaje son los castillos. Es uno de los países que mejor ha sabido mantener y restaurar sus castillos o los restos que quedaban medio en pie. Irlanda tiene tantos castillos que probablemente podría exportarlos a países que no los tienen. Hay más de 340 castillos en Irlanda, construidos por los irlandeses, los británicos y los escoceses en diferentes épocas de conflicto bélico. Entre los más destacados, no se pueden perder el castillo Cahir en el condado de Tipperary, el castillo de Blarney en Cork, el castillo de Kilkenny sobre el río Nore (uno de los sitios históricos más visitados en toda Irlanda), el castillo de Malahide, el de Dunluce y el de Ross. Uno de los principales atractivos son sin duda las islas Aran: ofrecen nada menos que el viaje por el tiempo. Las islas de Inishmore, Inishmaan e Inisheer ofrecen un espectáculo increíble -kilómetros de hermosos peñascos con vista al Atlántico, hermosas montañas y valles con antiguos castillos y fortalezas, muchas paredes de roca y caminos escondidos por toda la isla. Los irlandeses son grandes amantes de la música. Es increíble la cantidad de grandes bandas y músicos que ha dado un país que apenas sobrepasa los 4 millones de habitantes. Tenemos claros ejemplos con U2, The Corrs, Sinead O´Connor, Enya, The Cranberries, Van Morrison y muchos más. La música irlandesa es energizante, melódica, y a veces lenta y cautivadora. Es probablemente una de las mejores razones por las que deben ir a visitar pubs irlandeses, sólo para escuchar increíble música en vivo. Su capital Dublín es sin dudas una ciudad de la que todos se enamorarán. Fundada por los vikingos a principios del siglo IX, la capital irlandesa ha sido escenario de guerras y conflictos hasta llegar a definir su propia identidad en el siglo XX. Gracias a su pasado, Dublín es hoy una capital moderna y rica en historia, capaz de cautivar a sus visitantes con la mezcla de las más arraigadas tradiciones gaélicas y una constante adaptación al mundo moderno. Gracias al animado centro de la ciudad y a los verdes parajes de los alrededores, Dublín es capaz de atraer a todo tipo de turistas, tanto a los amantes de la naturaleza como a los declarados urbanitas. Dublín es literatura, cuna y lugar de inspiración de grandes escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett, o Bram Stoker, que reflejan en sus obras su visión de la ciudad en la que vivieron. Aunque la ciudad no destaca por sus grandes monumentos ni por sus preciados museos, se trata de un lugar en el que perderse en sus verdes jardines y disfrutar de agradables veladas degustando una cerveza Guinness en cualquiera de las cientos de tabernas y pubs tradicionales. Párrafo aparte sin dudas merece el St. Patricks day (ya mundialmente celebrado en todas las ciudades): tal vez podemos decir que el principal motivo de visita de muchos turistas. El Día de San Patricio se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar el fallecimiento del santo patrón de Irlanda. El desfile que tiene lugar cada año en Dublín, es uno de los atractivos de este festival que dura cinco días (si, 5 días y todos ellos con pintas de cerveza en la mano). Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones -ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

