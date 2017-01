La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Más acá del río:

Quinta al fondo

Por Matías Barutta







Empieza un nuevo año y las vecinas y vecinos no suben de categoría. De ciudadanos de segunda se pasa aún más al fondo, para repensarse de cuarta o quinta. Y es que con el fin del período lectivo y el inicio de las vacaciones ya no vale enfermarse. Ahora sí que no hay manera de llegar a esa salita estaqueada en el corazón de la Isla y sostenida estoicamente hace años por la inquebrantable vocación de una enfermera y un escueto cuerpo médico que aleatoriamente la acompaña, haciendo malabares con los pocos recursos que disponen. Hoy no hay forma de convencer al patrón de abordo para la gauchada de acercarnos a la salita o de conseguir la autorización de un directivo escolar. Simplemente en enero y febrero no hay transporte fluvial público posible. Y si se trata de esperar la finalización de los caminos terrestres que la comuniquen con todo el espectro insular de su competencia, la cosa va para largo, muy a pesar de que a partir del 2016 nuestros vecinos isleños comenzaron a tributar la "Red vial municipal", por infraestructura inexistente. Pero mejor retomemos un pasaje de la carta abierta publicada en diciembre por los "Vecinos insulares y continentales congregados por un nuevo delta". "A fines de Agosto, se aprobaron las obras por $ 3.000.000 para reconstruir y ampliar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Blondeau. Un centro de difícil acceso para la mayoría de la población isleña que no cuenta con movilidad ni servicios de transporte. Es decir, una obra necesaria -dado que el sistema de salud en isla es deplorable- pero de alcance limitado o desproporcionado al ser elaborado de forma inconsulta con la comunidad isleña. Y esto no es de sorprender, ya que nuestro municipio no tiene idea de cuantos pobladores habitan cada canal y arroyo, o sobre las riberas del Paraná; mucho menos de sus necesidades, como por ejemplo es el acceso básico al agua potable, cuando muchos vecinos tomamos agua de un río que trasporta el uso desregulado de agrotóxicos por parte de la industria forestal. Vale aclarar, que a la fecha, ni un solo ladrillo fue movido para llevar adelante esta obra de reconstrucción del CAPS." Continuando con el extenso cuerpo de esta carta, estos reclamos puntuales emergen en función a lo expuesto. - Mejoras urgentes en el precario servicio de salud pública, y aprovisionamiento, control e instrucción en el manejo seguro del agua potable. - Establecimiento de un servicio de transporte de pasajeros fluvial y terrestre de forma regular y supervisados por el Estado. - Afectación municipal de lancha, camioneta y ambulancia para uso del sector de islas. - Publicación de informes de impacto ambiental de las empresas radicadas en el territorio. Vale resaltar el espíritu de esta columna semanal, que no es el de la ofensiva perpetua, sino de navegar los sentires de la Isla cuando nos halle el remanso y descargar cuando haga falta, configurando una suerte de "columna de trinchera", abierta a la comunidad.



