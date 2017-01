La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 El Jardín que se Come:

Las fases lunares y la agricultura ecológica

Por Cristina Blotta











Cristina Blotta Nociones básicas sobre todo lo que hay que saber sobre la luna y seguir siendo romantico. Primera parte. La relación de la luna y los agricultores data desde el inicio de la agricultura de allá lejos y hace tiempo. Estas observaciones y la experiencia empírica de miles de años de agricultores y agricultoras sentó las bases para conocer los momentos del día, mes y del año más propicios para las diferentes labores, qué hacer y qué no hacer en la huerta en función a las fases lunares de cada momento. Por ejemplo, parece tener mejor impacto sembrar por las mañanas y plantar por las tardes. Cómo influye la luna en la agricultura: las fases lunares y la agricultura. Hay cuatro fases lunares: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Podemos diferenciar cada una de estas fases por la posición que tiene la luna entre la tierra y el sol. #DURANTE EL CUARTO MENGUANTE O DECRECIENTE (la luna tiene forma de D en el hemisferio sur). La savia se va a localizar principalmente en las raíces (partes subterráneas de la planta). La luz lunar se reduce durante esta fase. Aprovecharemos para realizar los trasplantes, pues es un momento adecuado para esta labor porque mejora el desarrollo de las raíces de las plántulas. Momento para retirar las plantas espontáneas no deseadas de nuestro huerto o jardín. Otra labor propicia durante esta fase es la de siembra de semillas de germinación lenta. Por el contrario, el crecimiento aéreo de los cultivos se ve disminuido o estancado. Momento óptimo para podar, injertar y sembrar hortalizas de hoja, tallo y fruto #DURANTE LA LUNA LLENA. La savia se encuentra en la parte aérea de la planta y aumenta el crecimiento en altura de ésta. Es bueno momento para cosechar hortalizas de hoja y trabajar la tierra. La luz lunar se reduce durante esta fase. Aprovecharemos para realizar los trasplantes, pues es un momento adecuado para esta labor porque mejora el desarrollo de las raíces de las plántulas. Momento para retirar las plantas espontáneas no deseadas de nuestro huerto o jardín.( yuyos) Otra labor propicia durante esta fase es la de siembra de semillas de germinación lenta. Por el contrario, el crecimiento aéreo de los cultivos se ve disminuido o estancado #DURANTE LA LUNA NUEVA. un periodo de reposo y adaptación, aprovecharemos para retirar las plantas espontáneas que crecen en la huerta. #DURANTE EL CUARTO CRECIENTE (la luna tiene forma de C si estás en el hemisferio sur). Es momento ideal para podas que darán vigor a la planta. La savia se encuentra principalmente en la parte aérea de la planta. Durante esta etapa se estimula el crecimiento de las raíces y el follaje (partes subterráneas y aéreas). Buena fase para comenzar a abonar la tierra. Comenzamos a cosechar frutas y de cebollas y ajos. Es un momento favorable para sembrar semillas de germinación rápida durante este periodo. Es una etapa en la que la luz lunar sigue en aumento. Se detiene o ralentiza el crecimiento de las raíces y por otra parte aumenta el crecimiento de las partes aéreas de la planta. Aprovechar para cosechar fruta, realizar preparados y enmiendas para el huerto, abonar ytrasplantar plantas que cultivas por su parte aérea en esta fase lunar, pues crecerán más rápido y con más follaje. Momento idóneo para multiplicar o propagar plantas a través de división de mata. Evitar realizar esquejes o estacas







