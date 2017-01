La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 La columna del Bienestar:

Un Plan de 7 Pasos para Lograr Tus Objetivos

Por Lic. Lucila Barbero de Bermúdez







A principios de enero hablamos de cómo concretar sueños convirtiéndolos en metas. Hoy comparto con vos un sistema que a mí me da mucho resultado, el Sistema de Metas del autor Brian Tracy - un inspirador para mí. Aunque parece uno más de muchos métodos para fijar y lograr metas, este sistema es altamente efectivo. ¿Tenés sueños? Viajes, relaciones, mejorar tu salud, tu peso, comprarte un auto, una casa, estudiar algo, ganar más, etc., etc. Usalo y después me contás. La esencia y los conceptos principales de los sistemas de metas son los mismos: Definí con claridad lo que deseás, escribilo, fijá un tiempo límite para lograrlo y tomá acción. Dicho suena fácil, pero ¿cómo implementarlo? Este sistema tiene 7 simples pasos para aplicarlos ya mismo en el logro de cada una de tus metas. Y ahí radica la efectividad del sistema, justamente en tener un plan, que es mucho mejor que no tener ninguno o no saber por dónde empezar y cómo actuar luego. Y sobre todo, este sistema te va a ayudar a mantenerte enfocado en la realización y concreción de cada uno de tus sueños, comprometido con vos mismo en cada uno de ellos. ¿Qué más? Los 7 pasos son los siguientes: PASO 1: Debés ser claro en lo que querés en todos los aspectos de tu vida. Financieros, personales, profesionales, de salud, etc. Preguntate qué es lo que querés. Qué nuevas habilidades querés aprender este año. Qué cambios querés hacer en tu vida personal, profesional, etc. PASO 2: Escribilas. Actividad psico neuro motora. Una meta que solo se queda en la mente es una mera fantasía. El hecho de ponerlas por escrito hace que cobren fuerza y poder. Escribirlas también te ayudará a concretarlas y aumentará tu motivación por alcanzarlas. PASO 3: Establecé una fecha límite para lograrla. Las fechas te mantienen enfocado y crean un sentido de urgencia para la realización de tu meta. Además, con una fecha límite, la mente subconciente se programa para que las cosas sucedan con mayor rapidez. Si tu meta es a largo plazo, fijate una serie de metas intermedias (semanales, mensuales o anuales) para que puedas ir midiendo tu progreso y que puedas corregir el rumbo en caso de ser necesario. Henry Ford dijo: "Cualquier meta, no importa lo grande que sea, pude lograrse si la partes en suficientes pedazos pequeños." Para mí, lo ideal es agendar todo de una, en tu agenda de papel o en la del celu, que además tiene la ventaja de que te va avisando cuando llegan los plazos o lo que tenés que hacer por día. PASO 4: Hacé una lista de todo lo que puedas hacer para lograr tu sueño. Cuanto más larga sea, más emocionado y motivado estarás para lograr tus metas. Tu mente estará reconociendo todas las posibilidades que existen para lograrlas. Te estás ENFOCANDO en la solución y no en el problema. PASO 5: Organizá tu lista por secuencia y prioridad. La secuencia determina el orden de las tareas y su prioridad, su nivel de importancia. Cuando tenés tus tareas organizadas de esta manera, tenés un plan. Hacé tus tareas en orden y por nivel de importancia y estarás pensando y actuando en un nivel muy por encima de la mayoría de la gente. PASO 6: Tomá acción. La razón principal por la cual algunas personas logran el gran éxito es porque toman acción y actúan sobre sus metas. Los que fallan siempre encontrarán excusas para postergar su actuación hasta que finalmente su energía y deseo se vayan y estarán de nuevo donde empezaron. Una pena. PASO 7: Hacé algo los 365 días del año, aunque sea algo tan sencillo como leer 10 minutos. Debés desarrollar la disciplina para trabajar en tus metas diariamente, para que sea algo tan normal y natural como respirar. ¡Cuidado! que sobreestimamos lo que podemos hacer en un mes, y subestimamos lo que podemos alcanzar en un año. ¡Siempre por tu bienestar! Lucila Barbero de Bermúdez - Coach Ontológico Profesional y Master Practitioner en PNL esp. en Educación



