La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 La Voz del águila:

La justicia

Del Cielo a la Tierra





El valor eterno e insustituible sobre el cual se apoyan el orden y la perfección del universo entero. La justicia está sostenida por pilares indispensables que alimentan su existencia. Estos son el amor y la paz. Este es el trípode sobre el cual se apoyan el orden y el equilibrio de los planetas, de las civilizaciones de las estrellas. En vuestro mundo falta la justicia, el sentido profundo que este valor comporta. Vuestra sociedad en crisis irreversible manifiesta de todas formas, a trechos, impulsos de amor altruista y deseo de paz, sobre todo en aquellas poblaciones que sufren. Lo que vuelve dramáticamente violenta, delictiva y nefasta vuestra sociedad es la ausencia de justicia y la presencia del valor opuesto. Ha sido dicho y escrito: "no hay paz sin justicia. lo necesario a todos, lo superfluo a nadie. que cada uno tenga su pan y su pescado,… " etc. etc. Los siete mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí por parte del altísimo Adonay en presencia de nuestros padres representan el sentido perfecto de la justicia universal. Hasta cuando os obstinareis en perseverar en el error, en la debilidad, en el odio y en la violencia no realizareis el supremo valor de la justicia. La justicia es la más alta manifestación de amor de dios. El amor es la creación. Concebir y dar a la luz en eterno es la obra de arte del arquitecto universal. La paz es el movimiento armónico fuerte y delicado del espíritu, el escriño celeste y humano que contiene la justicia y el amor. Del Cielo a la Tierra Vuestro Setun Shenar Buenos Aires 18 de marzo de 2005 7:00 horas G. B. Facebook: Lavoz del Águila

