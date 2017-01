La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Una Mirada de Fe

Por María Cristina Solís





Libro de Proverbios dice: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida" Proverbios 4:23. El mismo versículo en otras versiones dice: "Por sobre toda las cosas cuida tu corazón porque de Él mana la vida. (LBLA). La palabra traducida como guarda o cuida incluye la idea de proteger o mantener. El sentido combinado de estas traducciones de proverbios 4:23 es que nuestro corazón necesita ser supervisado con diligencia, y requiere ser defendido del ataque de fuerza: espirituales negativas, y de cualquier otra cosa que lo pueda dañar. Ahora, observemos el contexto más amplio del versículo anterior. Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. En el proverbio 4 anima a su hijo a guardar la palabra de su padre en su corazón y a buscar sabiduría e inteligencia. Únicamente así crecerá como hombre justo. Solo cuando guardemos la Palabra de Dios en nuestro corazón y sigamos sus mandamientos y su sabiduría, nuestro corazón producirá manantiales de vida. Sabemos que el pecado comienza en el corazón, pero la vida de Dios también comienza allí. Todos tenemos áreas en nuestras vidas que debemos alinear a los caminos de Dios. Este tipo de cambio puede ocurrir solo a través de la transformación sobrenatural del corazón. El arrepentimiento de pecados, el perdonar a otros, a pedir perdón y a renunciar a la amargura y la falta de perdón que guardaba en su corazón con una sencilla oración a Dios son libres, son librados y libertados de afecciones físicas y psíquicas. "Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes" Efesios 4:29. Nada de todo lo malo que el hombre haga en este mundo quedará impune. Toda conversación fuera de lugar, todo pensamiento pecaminoso, toda mentira, toda malicia, todo argumento que se levante en contra del Señor tendrá sus consecuencias. Ninguna conversación es inocente porque estas pueden crear realidades espirituales. Santiago 3:6 dice al respecto " Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Debemos aprender a domar nuestra lengua y a refrenar nuestros labios de hablar maldición. Es imposible que de una misma fuente pueda brotar agua dulce y agua salada; de la misma manera, es imposible que con nuestra boca alabemos a Dios y hablemos mal de nuestro hermano. Es por eso que el Apostol Pablo insiste en que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, sino que todo lo que digamos sea para edificación del cuerpo de Cristo. Al Señor le pertenece nuestro cuerpo, mente y espíritu, hoy hemos hablado de nuestro corazón receptor de todo lo que guardamos a lo largo de nuestra vida. Hablamos de la lengua, la cual produce estragos, hiere, mata y se usa con maldad. Por eso es importante no compartir el tiempo valioso con gente negativa y amadora de los placeres de este mundo. No vayas a lugares inmundos ni pecaminosos. Guarda tu corazón y tu mente de todas estas cosas. Busca a Dios y pasa tiempo con Él, escudriña la Palabra de Dios, rodéate de personas llenas del espíritu Santo que sirven con amor y nos para ser vistas, que hablan palabra de bendición. Que todo lo que salga de tu boca sea para edificación. Que nuestra oración sea: Señor ayúdame a declarar palabras de bendición en toda circunstancia. Que de mis labios puedan brotar fuentes de agua viva que transforme los ambientes. Ayúdame a renovar mis expectativas y a no conformarme con los logros que he alcanzado. Creo que todavía hay cosas nuevas que quieres darme y proyectos que me están esperando. Recibo con brazos abiertos toda la bendición que tienes para darme, creo en tu palabra y en tus promesas para mi vida y los que me rodean. Quito los miedo y temores y abro mi mente para escuchar lo que tienes para decirme, ayúdame a confiar en ti en medio de las pruebas y dificultades. Deseo todos los planes que tienes para mi vida y familia. Ayúdame a ser un cristiano sin quejas ni enojos, que en mi mente haya paz y buenos pensamientos, mi corazón esté llenos de los frutos del Espíritu Santo, que mi lengua hable de continuo la palabra que tu nos dejaste, que nuestra vida pueda reflejar tu amor y el mensaje de Salvación. Hasta el próximo domingo Una antorcha encendida en Campana Dios los bendiga! María Cristina Solís Mail: unamiradadefe_@outlook.com

