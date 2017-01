La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Mucho para Dar”

Por Stella Maris Viñales









Seria bueno que en este año que empezamos a transitar nos transformemos en personas generosas y no egoístas, porque tenemos mucho para dar, mucho que ofrecer. Cuando la vida gira alrededor nuestro sin interesarnos, no sólo perdemos lo mejor de Dios, sino también le robamos a otras personas el gozo y las bendiciones que El quiere darles a través nuestro. ¿Es para pensar verdad.....? La escritura dice que nos debemos animar y exhortar los unos a los otros cada día (Hebreos3; 11). Es fácil criticar y condenar y realzar las faltas y fracasos de todo el mundo, pero el deseo del Señor es que edifiquemos a las personas, que seamos una bendición hablando palabras de fe, esperanza y victoria para sus vidas. La excusa sería "no tengo tiempo, estoy muy ocupado". Cuánto tiempo toma dar a alguien un cumplido? Cuánto tiempo se puede tardar en abrazar a nuestros amados, a los amigos, y decir "te amo, eres una gran persona, eres de bendición para mi vida? No es suficiente pensar algún cumplido, tenemos que expresarlo, "El amor no es amor hasta que lo hemos regalado". Seria muy provechoso tener una actitud diferente al levantarnos cada mañana que diga "hoy daré alegría a otra persona, ayudaré a suplir la necesidad de otra persona"...No vivamos la vida como alguien que solo necesita recibir, seamos personas dadivosas. "Den, y les será dado;………… Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir" (Lucas 6:38) "El dar es un principio espiritual. Lo que demos nos será dado, si regalamos una sonrisa recibiremos sonrisas de otras personas, si somos generosos con las personas, en el tiempo de necesidad, Dios se encargará de que otras personas sean generosas con nosotros en la hora de necesidad" No tendremos que ir muy lejos para encontrar a una persona a la que podamos ayudar, hoy hay un mundo entero que está clamando por ayuda, de todo tipo, y ahí tenemos la oportunidad de vivir sin egoísmos. Si este año deseamos realizar cambios y vivir mejor, vivamos para dar, en lugar de vivir para tener, que nuestro lema sea: ¿A quién puedo bendecir hoy? en lugar de: ¿Cómo puedo ser bendecido hoy? Que el Señor nos ayude a ser mejores personas cada día de nuestra vida. Claro que esto se puede lograr, si tenemos a Jesús en el corazón, guiándonos. Y para ello es necesario profundizar nuestra fe, tener un encuentro personal con El, leer La Biblia, Su Palabra, y transitar una nueva vida con Cristo. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Maris Viñales. Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



