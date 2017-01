La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Villa Dálmine:

NOTICIA RELACIONADA: El plantel de Villa Dálmine cerró ayer su semana más intensa de la pretemporada Días atrás, la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un listado de los clubes que podían incorporar jugadores por no tener deudas con la entidad. Entre las instituciones nombradas no aparece Villa Dálmine, que según pudo averiguar LAD, debería a "la casa madre" una cifra que ronda los 4 millones de pesos (monto que incluiría los gastos de traslado del Nacional B 2015, los cuales iban a ser asumidos por AFA según lo acordado en su momento). Al mismo tiempo, en contrapartida, desde el Violeta están reclamando más de 3 millones de pesos que AFA debería haberle pagado ya en razón de los acuerdos que se alcanzaron este año. Así, el saldo negativo del club sería inferior al millón de pesos. "Por eso no consideramos justo que nos pongan en la misma lista que clubes que deben decenas de millones de pesos", explicaba ayer un dirigente de la institución que remarcó que todos los jugadores Violetas se presentaron en tiempo y forma a la pretemporada más allá de la situación. Ese mismo directivo aclaró también que Villa Dálmine presentó en noviembre, a pedido de AFA, un plan de pago para saldar la deuda, pero que, sin embargo, todavía no obtuvo respuesta alguna al respecto. "A su vez, tampoco cumplieron con los subsidios en materia de traslados y operativos de seguridad", concluyó sobre esta situación cargada de "tintes políticos". Finalmente, también se aclaró que todavía no fue confirmado el cupo extra para incorporar un tercer refuerzo que tendría Villa Dálmine por la lesión (rotura de ligamentos) del uruguayo Mauricio Alonso. Si bien la documentación ya fue presentada, el club Violeta aún no recibió respuesta por parte de la AFA..

