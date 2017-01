La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/ene/2017 Torneo Federal C: Cómo se disputará la Región Bonaerense Pampeana Norte









Esta Región cuenta con 40 de los 310 equipos que participan de la competencia más federal del país. La Pampeana Norte se dividió en diez zonas de cuatro equipos cada una. Defensores de La Esperanza y Otamendi FC integran la Zona 6 junto a Belgrano y Sarmiento de Zárate. El Torneo Federal "C" es la competencia más amplia que tiene nuestro país. Este año participarán 310 equipos de 23 provincias, que se dividirán en 11 regiones y 82 zonas para avanzar en la disputa del certamen que otorgará 22 ascensos al Torneo Federal B (dos por cada Región). Entre esos 310 equipos habrá dos de nuestra ciudad: Defensores de La Esperanza y Otamendi FC. Ambos conjuntos integran la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte junto a Belgrano y Sarmiento de Zárate, por lo que no tendrán que realizar grandes recorridos para afrontar la primera fase de la competencia, que se desarrollará entre el 5 de febrero y el 12 de marzo. La Región Bonaerense Pampeana Norte está conformada por 40 equipos en total, que se dividen en diez zonas de cuatro cada una para la Etapa Clasificatoria. En cada grupo se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Una vez concluidas esas seis fechas, los primeros de cada zona avanzarán directamente a la Segunda Fase de la Etapa Final. En tanto, los diez equipos que terminen segundos y los dos mejores terceros deberán atravesar la Primera Fase de la Etapa Final. Esos 12 conjuntos disputarán duelos a partidos de ida y vuelta, definiéndose así los seis que seguirán en competencia. Entonces, esos seis más los diez primeros, se conformará el cuadro de Octavos de Final, disputándose series a partidos de ida y vuelta hasta definir los dos ascensos de esta Región Bonaerense Pampeana Norte. Las diez zonas que tendrá esta Región son las siguientes (entre paréntesis, las Ligas a la que pertenece cada equipo): ZONA 1: Del Acuerdo (San Nicolás), Matienzo FC de Ramallo (San Nicolás), Atlético Baradero (Baradero) y Peña Boca Juniors (Arrecifes). ZONA 2: Argentino (Pergamino), Argentino (Chacabuco), Juventud (Rojas) y Jorge Newbery (Rojas). ZONA 3: Colonial de Ferré (Ascensión), FC Matienzo de Alberdi (Vedia), Racing (Colón) y Porteño FC (Colón). ZONA 4: Villa Belgrano (Junín), River Plate (Junín), Viamonte FC (Los Toldos) y Juventud Unida (Lincoln). ZONA 5: El Fortín (Salto), Sport Salto (Salto), Deportivo Colón (Chivilcoy) y Gimnasia (Chivilcoy). ZONA 6: Defensores de La Esperanza (Campana), Otamendi FC (Campana), Sarmiento (Zárate) y Belgrano (Zárate). ZONA 7: SATSAID (Luján), Sportivo Pilar (Escobar), Presidente Derqui (Escobar) y Malvinas (Escobar). ZONA 8: Atlético Luján (Luján), Mercedes FC (Mercedes), Atl. Trocha (Mercedes) y San Miguel de Las Heras (Lobos). ZONA 9: Deportivo Coreano (Lobos), ADIP (La Plata), Progreso de Brandsen (Chascomús) y El Salado de Belgrano (Chascomús). ZONA 10: Unión Vecinal de Etcheverry (Chas-comús), Racing de Bavio (Chascomús), CRIBA (La Plata) y Porteño de Ensenada (La Plata). TODAS LAS REGIONES Región Pampeana Norte: 40 equipos, 10 zonas. Región Pampeana Sur: 37 equipos, 10 zonas. Región Patagónica Sur: 14 equipos, 4 zonas. Región Patagónica Norte: 18 equipos, 5 zonas. Región Cuyo I: 16 equipos, 4 zonas. Región Cuyo II: 20 equipos, 5 zonas. Región Centro I: 37 equipos, 10 zonas. Región Centro II (Córdoba): 20 equipos, 5 zonas. Región Norte: 37 equipos, 10 zonas. Región Litoral Norte: 44 equipos, 12 zonas. Región Litoral Sur: 27 equipos, 7 zonas.

EL FIXTURE DE LA ZONA 6 PAMPEANA NORTE 1ª fecha (5 de febrero): Otamendi FC vs Defensores de La Esperanza; y Belgrano vs Sarmiento. 2ª fecha (12 de febrero): Sarmiento vs Otamendi FC; y Defensores de La Esperanza vs Belgrano. 3ª fecha (19 de febrero): Otamendi FC vs Belgrano; y Sarmiento vs Defensores de La Esperanza. 4ª fecha (26 de febrero): Defensores de La Esperanza vs Otamendi FC; y Sarmiento vs Belgrano. 5ª fecha (5 de marzo): Otamendi FC vs Sarmiento; y Belgrano vs Defensores de La Esperanza 6ª fecha (12 de marzo): Belgrano vs Otamendi; y Defensores de La Esperanza vs Sarmiento.

